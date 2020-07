View this post on Instagram

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra Primera Antigüedad de Compañía y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt con 80 años de servicio Don Enrique Paris Maldonado Q.E.P.D. Su vida bomberil estuvo marcada por historias de lealtad, camaradería y calidez, valores que siempre quizo inculcar en las nuevas generaciones. Se nos va el Bombero con mas años de Servicio en la historia de nuestra Zweite, sin duda lo extrañaremos, pero quedamos con la tranquilidad que Don Kiko ya descanza en paz. Nuestras mas sentidas condolencias a la familia.