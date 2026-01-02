Muere Gilda Gnecco, pediatra que en cada elección votaba en voz alta por su amiga desaparecida durante la dictadura

La doctora votaba en honor a su amiga Carolina Wiff, trabajadora social que fue detenida por la DINA en 1975 cuando tenía 36 años.

Este 1 de enero se confirmó el fallecimiento de Gilda Gnecco, la doctora que se hizo conocida por votar en cada elección por su amiga detenida desaparecida.

La noticia fue dada a conocer por la Escuela de Salud Pública (ESP) de la Universidad de Chile a través de sus redes sociales, donde ella se desempeñaba como profesora adjunta.

“Destacada salubrista, referente de la medicina social y comunitaria, y formadora de profesionales, su legado en salud pública y derechos humanos perdurará“, señalaron en la publicación.

Desde la institución destacaron que “su vocación pública, compromiso ético y aporte a la formación de generaciones de profesionales constituyen un legado que perdurará”.

Gnecco se hizo viral hace algunos años por votar en las elecciones en voz alta en nombre de su mejor amiga, Carolina Wiff, trabajadora social que fue detenida por la DINA en 1975 cuando tenía 36 años.