País derechos humanos

Muere Gilda Gnecco, pediatra que en cada elección votaba en voz alta por su amiga desaparecida durante la dictadura

Por CNN Chile

02.01.2026 / 12:52

{alt}

La doctora votaba en honor a su amiga Carolina Wiff, trabajadora social que fue detenida por la DINA en 1975 cuando tenía 36 años.

Este 1 de enero se confirmó el fallecimiento de Gilda Gnecco, la doctora que se hizo conocida por votar en cada elección por su amiga detenida desaparecida.

La noticia fue dada a conocer por la Escuela de Salud Pública (ESP) de la Universidad de Chile a través de sus redes sociales, donde ella se desempeñaba como profesora adjunta.

“Destacada salubrista, referente de la medicina social y comunitaria, y formadora de profesionales, su legado en salud pública y derechos humanos perdurará“, señalaron en la publicación.

Desde la institución destacaron que “su vocación pública, compromiso ético y aporte a la formación de generaciones de profesionales constituyen un legado que perdurará”.

Gnecco se hizo viral hace algunos años por votar en las elecciones en voz alta en nombre de su mejor amiga, Carolina Wiff, trabajadora social que fue detenida por la DINA en 1975 cuando tenía 36 años.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Red Bull apuesta fuerte por Isack Hadjar como compañero de Verstappen para la temporada 2026
Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual y despido injustificado de violinista de su gira
Hospital del Salvador anuncia sumario investigativo tras denuncia ligada a cirugía de madre de Ximena Aguilera
Hallan muerta a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en hotel de San Francisco
Familia y autoridades chilenas buscan a compatriota desaparecido hace dos semanas en Japón
Cancillería de Bolivia lamenta la muerte de cuatro niñas en incendio en Melipilla durante año nuevo