Muere Elizabeth Ogaz, la mujer chilena que protagonizó el video viral en que decía “vístima”

La vecina de La Calera que alcanzó fama en 2019 tras una entrevista televisiva murió a los 60 años. Se convirtió en un ícono de la cultura pop y vivió momentos complejos durante la pandemia.

Este lunes 14 de abril se confirmó el fallecimiento de Elizabeth Ogaz, vecina de La Calera que se volvió reconocida a nivel nacional por su espontánea frase “se hace la vístima”, durante una entrevista televisiva en 2019.

Ogaz, de 60 años, se hizo viral tras comentar en el matinal Bienvenidos el conflicto entre el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, y su exesposa, María Inés Facuse. En medio de su intervención, pronunció por error la palabra “víctima” como “vístima”, lo que la transformó rápidamente en un fenómeno en redes sociales.

Su notoriedad la llevó a recibir invitaciones a eventos y actividades, como durante las Fiestas Patrias, donde llegó a tener su propia fonda en la Hacienda El Melón, en Nogales, región de Valparaíso.

Pese a la popularidad, Ogaz atravesó difíciles momentos económicos y de salud, especialmente durante la pandemia de COVID-19. En conversación con La Cuarta en 2020, reveló que sufría de diabetes, hipertensión e hipotiroidismo, y que no podía seguir vendiendo sus productos artesanales.

Denunció además la falta de apoyo estatal: “Económicamente estoy mal… no me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, dijo en ese entonces.

Aun así, se mostró resignada frente a la fama. “Ya no me molesta nada. Me da lo mismo. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante”, aseguró en esa entrevista. También restó importancia a la figura de Facuse y Jadue, y bromeó con quienes le decían que debería haber aparecido en la serie El Presidente.

Elizabeth Ogaz deja una huella en la cultura popular chilena como una de las figuras virales más recordadas de la última década.