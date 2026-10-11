Muere el exlautarista Juan Aliste Vega, condenado por el crimen del cabo Moyano

Gendarmería de Chile confirmó mediante un comunicado la muerte del exlautarista Juan Aliste Vega, criminal condenado por el crimen del cabo Luis Moyano.

Fue el 18 de octubre de 2007, cuando Aliste Vega junto a otros lautaristas, asaltaron una sucursal del Banco Security, ubicada en Agustinas 621, donde se apoderaron de más de $22 millones y US$3.400.

En su huida, se toparon con el cabo Luis Moyano, a quien Aliste Vega le disparó causándole la muerte.

“Esta mañana falleció Juan Manuel Aliste Vega, quien padecía de un cáncer en etapa cuatro, y se encontraba hospitalizado desde el 19 de agosto en el Hospital Penal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur”, indicó Gendarmería mediante un comunicado.

La institución agregó que “tras sufrir una descompensación, fue atendido por personal de salud del recinto, quienes constataron su deceso en el lugar. La institución penitenciaria activó los protocolos de rigor establecidos para estas contingencias: se dispuso que la dupla psicosocial comunicara lo sucedido a los familiares y se informó a la Fiscalía”.

Vega había solictado el indulto al Presidente José Antonio Kast, pedido que había sido respaldado por el Partido Republicano arguemntando “motivos humanitarios”.