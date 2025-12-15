Movilh por elección de Kast como presidente: “Genera incertidumbre respecto a la eventual intención de debilitar avances”

Desde el organismo instaron al mandatario electo y a los sectores que lo acompañan a "comprender e internalizar que los derechos de las personas LGBTIQ+ se inscriben en la universalidad de los derechos humanos y no constituyen una ideología ni una tendencia política".

Este lunes, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se manifestó en “estado de alerta” luego de que José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, fuera electo presidente de la República este domingo.

Desde la organización señalaron que, si bien durante la campaña Kast evitó referirse explícitamente a temas vinculados a la diversidad sexual y de género y estos temas no estuvieron presentes en su programa presidencial, su historial de posicionamientos “abiertamente contrarios” a los derechos de las personas LGBTIQ+ genera una “legítima y fundada incertidumbre respecto de la eventual intención de debilitar o erosionar avances construidos durante décadas en favor de la igualdad”.

En ese contexto, el Movilh instaron al presidente electo y a los sectores que lo respaldan a “comprender e internalizar” que “los derechos de las personas LGBTIQ+ se inscriben en la universalidad de los derechos humanos y no constituyen una ideología ni una tendencia política”.

“Este no es, ni nunca ha sido, un tema de izquierdas o derechas, aunque de lado y lado algunos se han esmerado en señalar lo contrario, sin otro fundamento que sus propias aspiraciones partidistas o electorales”, agregaron.

La declaración también interpela a sectores de la derecha liberal, particularmente al mundo piñerista, para que resguarden los avances impulsados durante el gobierno de Sebastián Piñera en materias de diversidad sexual y de género, instándolos a “no transar las convicciones que el pasado mostraron, cuando fueron gobernantes”.

“El ejercicio de la Presidencia de la República debe beneficiar a todas las personas, sin exclusiones”, enfatiza el comunicado, recalcando que en Chile no pueden existir ciudadanos de segunda categoría por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.

La organización recordó que la lucha sistemática por la igualdad comenzó en 1991 y que ese pasado de exclusión provocó daños profundos, afectando el bienestar y desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes que crecieron en contextos de discriminación. “En amplios sectores de las personas LGBTIQ+, especialmente entre quienes no participan del activismo, existe hoy incertidumbre y temor ante la posibilidad de retrocesos en derechos ya conquistados”.

Por ello, llamaron al presidente electo a comprometerse de manera explícita con la protección de los derechos humanos de todas las infancias y adolescencias, sin restricciones “sin restringir su desarrollo ni su bienestar en razón de la orientación sexual o identidad de género que van reconociendo a lo largo de sus vidas.

“La democracia se ha expresado. José Antonio Kast ha sido electo presidente de Chile. Como Movilh, seguiremos defendiendo, con convicción y responsabilidad, la plena igualdad de derechos para todas las personas LGBTIQ+, de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales“, añadieron.

Finalmente, afirmaron que “los derechos conquistados no son concesiones: deben ser respetados, garantizados y protegidos por el Estado. Ninguna persona debiera enfrentar discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni por sus características sexuales”.