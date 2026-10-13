“Ya no da para más”: Moreira pide a Kast llamar a Marco Rubio por polémicas de embajador Judd

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), pidió al Presidente José Antonio Kast abordar directamente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la controversia generada por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

En declaraciones recogidas por La Tercera, el parlamentario sostuvo que las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora no serían suficientes para resolver el conflicto.

“Todos sabemos que el Gobierno de Chile no lo va a declarar persona non grata. Aquí para resolver este problema tiene que solucionarlo directamente el Presidente Kast con el secretario de Estado, Marco Rubio”, afirmó.

La polémica se reactivó luego de que Judd afirmara que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”, días después de haber realizado declaraciones respecto de la cooperación estadounidense y la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Moreira sostuvo que no espera que el Presidente Donald Trump retire al embajador ni que Judd modifique su conducta a partir de una eventual nota de protesta de Cancillería.

“Pescar el teléfono, hablar con el secretario de Estado, Marco Rubio, y llegar a algún tipo de acuerdo para que el embajador de Estados Unidos no siga convirtiéndose en un político que en un diplomático. Este tema tiene que resolverse porque ya no da para más”, señaló.

El senador advirtió además que permitir que un representante diplomático “tenga licencia para decir todo lo que quiera” podría generar un precedente para otros embajadores acreditados en Chile.

Durante esta misma jornada, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también abordó las declaraciones de Judd y señaló que este tipo de intervenciones “distraen” y “generan un ruido mediático”, al tiempo que reafirmó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no está sujeta a negociación ni presión.