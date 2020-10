(Agencia UNO/CNN Chile) – El diputado Camilo Morán (RN) rechazó la idea de un grupo de parlamentarios que planteó la necesidad, de cara a la elección de constituyentes, de incluir a José Antonio Kast en la lista de la centroderecha.

“Creo que no se está entendiendo lo que ocurrió el domingo y el mensaje que nos dio la ciudadanía. La gente quiere empatía y no odiosidad. ¿Quién es José Antonio Kast? Un declarado opositor al gobierno, crítico de lo que hace ChileVamos”, señaló el parlamentario.

Asimismo, agregó que el líder del Partido Republicano “no quiere acuerdos, no quiere diálogos, no quiere cambios, no quiere nada. Solo infunde odiosidad. No cometamos el error de irnos con los extremos. Con los extremos no vamos a llegar a ningún lado”.

Morán insistió en la necesidad de la unidad al interior de Chile Vamos para enfrentar de la mejor manera la elección de los constitucionales en abril próximo. Para eso, afirmó, ya se está trabajando en contenidos comunes y también en buscar a buenos candidatos.

La idea de incluir al Partido Republicano en la lista de Chile Vamos nació de los parlamentarios de RN que estuvieron por el Rechazo, quienes buscan ir con una lista única a la elección de la Convención Constitucional.