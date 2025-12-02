MOP contempla inversión de alrededor de $14 mil millones para el mejoramiento de Bahía Mansa en Los Lagos

Se proyecta que las obras estén completadas para 2027.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutará una millonaria inversión para el mejoramiento integral de Bahía Mansa en la Región de Los Lagos.

Las obras que modernizarán el lugar contemplan la pavimentación de la ruta de acceso y un nuevo muelle de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, que tendrá una inversión de alrededor de $10 mil millones.

Las autoridades contemplan que las obras terminen en julio de 2027.

La nueva infraestructura “responde a una demanda histórica que dignifica la labor de los pescadores y pescadoras de la zona y les permitirá separar las múltiples actividades que se desarrollan en la caleta: pesca artesanal, conectividad marítima y turismo”.

Con la renovación de Bahía Mansa, el muelle “contará con atraque y descarga de productos, boxes, estacionamientos e ingreso independiente para la circulación de camiones, nuevas bodegas, salas multiuso, oficinas y mejoramiento del borde costero, generando un espacio público de paseo y contemplación con áreas verdes, escaños y mirador que potenciarán el turismo y facilitarán la conectividad”.

Entre las obras, también se construirá una edificación para entregar condiciones adecuadas, higiénicas y sanitarias, “para el desarrollo de las actividades económicas que se realizan en la caleta. Todo lo anterior busca optimizar su operación e impulsar la autonomía económica de las mujeres, quienes cumplen un rol fundamental en la pesca y actividades anexas, fortaleciendo el desarrollo local y familiar”.

Adicionalmente, se contempla la ampliación del actual Servicio Sanitario Rural con la construcción de un nuevo estanque elevado de hormigón armado de 25 metros de altura, el cual “tendrá una capacidad de 200 metros cúbicos, diseñado para abastecer a la comunidad”.

El estanque tendrá una extensión de aproximadamente 5,5 kilómetros y se proyecta que esté terminado en abril de 2027.

La obra tendrá una inversión de más de $3.900 millones, con los que se realizarán 633 arranques domiciliarios que beneficiarán a 2 mil personas de la caleta.