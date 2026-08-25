Monumento a Baquedano: Inician etapa final de restauración en la base del monumento de la estatua

La Municipalidad de Providencia y el Consejo de Monumentos Nacionales ejecutan durante agosto las obras finales de restauración en el plinto del monumento al general Manuel Baquedano, en Plaza Baquedano.

Las faenas buscan devolver su aspecto original a la base de piedra tras la reinstalación de la escultura ecuestre, estructura que fue retirada en marzo de 2021 luego de sufrir diversos daños.

Según lo informado por La Tercera, los trabajos se concentran en la remoción de capas de pintura acumuladas, la reintegración de piezas sueltas y la reposición de elementos deteriorados.

Desde el municipio señalaron que las labores permitirán “el rescate de casi el 100% de su materialidad pétrea” en un soporte que no registra daños estructurales.

Respecto al proceso técnico, el historiador José Pedro Hernández explicó que se trata de una intervención gradual del espacio patrimonial, destacando que “si bien volvió la estatua, todavía está en proceso de restitución el conjunto total del monumento”.