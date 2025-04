Mónica Rincón gana el Premio Periodismo de Excelencia por entrevista a supremo Jean Pierre Matus

La destacada profesional conductora de CNN Prime, Aquí se Debate y Tolerancia Cero, entre otros, fue reconocida por su entrevista al ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, en medio de la polémica por los chats del abogado Luis Hermosilla.

La periodista Mónica Rincón, junto a un equipo de CNN Chile, fueron reconocidos en el marco de la ceremonia anual del Premio Periodismo de Excelencia que organiza la Universidad Alberto Hurtado.

La destacada profesional conductora de CNN Prime, Aquí se Debate y Tolerancia Cero, entre otros, fue reconocida por su entrevista al ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, en medio de la polémica por los chats del abogado Luis Hermosilla.

En la mencionada entrevista, Matus aseguró que “no, no tuve comunicaciones impropias (…) yo no lo considero impropio, porque en realidad me estaba defendiendo de personas que por las mismas circunstancias estaban representando antecedentes contrarios”. Días después, Ciper revelaría chats entre el magistrado y el abogado.

Sobre el reconocimiento, Rincón destacó que “la entrevista es uno de los géneros que más me apasiona (…) El periodismo tiene como función cuestionar el poder y cuidar la democracia”.

