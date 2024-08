“No tuve comunicaciones impropias”: Así respondió Jean Pierre Matus a la consulta sobre mensajes con Luis Hermosilla

Este viernes se revelaron mensajes entre él y el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente permanece en prisión preventiva por el caso audios en capitán Yáber. Conversaciones que se dieron cuatro días después que el Senado ratificar a Matus.

El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus está contra las cuerdas.

Este viernes se revelaron mensajes entre él y el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente permanece en prisión preventiva por el caso audios en capitán Yáber. Conversaciones que se dieron cuatro días después que el Senado ratificar a Matus.

“Hola. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo. Pero nunca es tarde ¡Muchas gracias y un abrazo!”, escribió Matus a las 8.16 am. del 2 de octubre de 2021, según reveló el sitio web Interferencia.

Mensaje que tuvo respuesta por parte del hoy imputado abogado: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito. Haci (sic) tiempo que no veía tanta miseria humana y felonía”.

Días antes, en entrevista con Mónica Rincón en CNN Prime, Matus había asegurado que no había tenido comunicaciones “impropias” con Hermosilla.

“Entonces en esa entrevista (con Ciper) me pregunta, ¿usted conversó con el señor Hermosilla? Y le dije sí, lo llamé por teléfono, y le dije: ‘Mire, en este momento, hay muchas personas que se están oponiendo a mi candidatura, y están tratando de influir en las personas, en ese entonces Presidente de la República, voy a estar a la quina, o en los senadores, para que mi candidatura fracase. Y muchas de esas cosas que se están diciendo, no corresponden a la realidad. Entonces, si a usted le preguntan, por favor, recuérdele, que yo no soy esa persona que los medios dicen, sino que he sido durante 30 años profesor de Derecho Penal'”, afirmó Matus.

Ante lo cual agregó: “No, no tuve comunicaciones impropias”. E insistió que su diálogo con Hermosilla, en dicha oportunidad “yo no lo considero impropio, porque en realidad me estaba defendiendo de personas que por las mismas circunstancias estaban representando antecedentes contrarios. O sea, era un momento, si se recuerda, en que había una campaña en contra”.