Cámara aprueba informe que cuestiona programa de identidad de género: Así reaccionó la comunidad LGBT+

La Sala de la Cámara aprobó, con 56 votos a favor y 31 en contra, un informe que cuestiona el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Identidad de Género.

La Sala aprobó el informe de la Comisión Investigadora, cuyo objetivo era reunir antecedentes sobre la ejecución de terapias y programas de acompañamiento a personas cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral. La iniciativa fue respaldada con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones.

Esta petición fue formulada por 74 parlamentarios con el fin de indagar sobre el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG). En el marco de la investigación, se solicitaron cifras a las autoridades sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresaron al PAIG.

Por su parte, el Gobierno explicó que dicho programa nace en el contexto de la Ley N° 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género.

Según el informe, se entregó información incompleta respecto a la cantidad de menores ingresados al PAIG o al número de menores sometidos a tratamientos hormonales.

Asimismo, dentro de las recomendaciones, la comisión propuso “suspender inmediatamente la ejecución del PAIG”. A su vez, planteó que el Ministerio de Salud (Minsal) instruya a la red pública de salud no iniciar nuevos tratamientos hormonales, ya sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o género no conforme.

El documento también plantea que se entregue atención adecuada a los menores que desistan o detransicionen, y se propuso realizar modificaciones legales para prohibir el ingreso a estos programas a menores de 14 años, eliminar el enfoque de género afirmativo, y disponer que el acompañamiento sea exclusivamente psicológico.

Finalmente, se sugiere que los tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse en personas mayores de 18 años.

Todos estos antecedentes serán enviados a la Contraloría General de la República (CGR) para que se realicen auditorías al sistema público de salud.

Reacciones

La Asociación Organizando Trans Diversidades se refirió a la votación, calificándola como “lamentable” y “vergonzosa”. Según señalaron, con una votación “marcada por una gran inasistencia, terminaron aprobando el informe emanado de las bancadas antiderechos en Chile”.

“Un transodioso informe que pone en riesgo la existencia de todas las niñeces trans y no binarias, recomendando terminar los programas de acompañamiento psicosocial del PAIG y eliminar el reconocimiento de sus derechos en centros educativos”, manifestaron desde la organización.

Asimismo, aclararon que “el resultado de esta votación no es vinculante, por lo que restan instancias en las cuales poder seguir luchando en la defensa de nuestros derechos”.

Entre las razones por las que se oponen al informe, argumentaron que, desde su perspectiva, eliminar el PAIG implica prohibir el acompañamiento a las infancias trans, restringir la Ley de Identidad de Género y derogar la circular N.º 0812, que garantiza el uso del nombre social en establecimientos educativos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asociación OTD Chile (@otdchile)

Vergonzoso resultado, considerando que el programa de apoyo a la identidad de género, NO INCLUYE hormonoterapia ni intervenciones quirúrgicas. Una vez más gana la ignorancia y la desinformación en el congreso. https://t.co/8KDWJMyiBd — Asociación OTD Chile (@OTDChile) May 15, 2025

⚠️RETROCESO ALARMANTE. Hoy, la Cámara aprobó la propuesta que busca desinstitucionalizar los avances en relación al reconocimiento y protección de las personas trans, especialmente de niños, niñas y adolescentes (NNA). pic.twitter.com/O9y8Zs4hjF — Fundación Iguales (@IgualesChile) May 15, 2025