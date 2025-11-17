Monckeberg (RN) le pone la lápida a Chile Vamos y hace llamado a sumarse a eventual gobierno de Kast: “Cumplió su ciclo”

A través de una carta, el ex timonel de Renovación Nacional hizo un duro análisis sobre el futuro de la coalición.

El exministro y expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este pasado 16 de noviembre.

En estas, la coalición que integra su partido, Chile Vamos, pasó de 53 a 34 diputados. Además, su abanderada presidencial, Evelyn Matthei, terminó en el quinto lugar de las preferencias.

En este contexto, Monckeberg firmó una carta en la que hace un duro análisis para la coalición y además hace un llamado a sumarse a la campaña de José Antonio Kast (Republicano) de cara a la segunda vuelta presidencial.

Al respecto, sostuvo sobre la campaña de Kast que “no solo debemos apoyar decididamente en esta segunda vuelta, sino que, una vez alcanzada la Presidencia de la República, debemos sumarnos activamente al futuro gobierno, aportando una agenda programática social, económica y de futuro que refleje el sello de RN y constituya un aporte real a Chile”.

Sobre la coalición, aseguró que “Chile Vamos ha cumplido su ciclo. Me correspondió impulsar con fuerza su creación, que alcanzó grandes logros —entre ellos, la segunda Presidencia de Sebastián Piñera y la bancada más numerosa en la historia del partido—, todo ello sobre la base de una hoja de ruta programática y electoral clara”.

“Sin embargo, las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral, y un relato político que no hizo eco en la ciudadanía, nos obligan a romper inercias. A la vista de los resultados el fracaso es total, de Chile Vamos y sobre todo de RN”, añadió.

Del mismo modo, apuntó a que “sugiero que al integrarnos al futuro gobierno, lo hagamos como partido, sin una coalición que ha demostrado ser intrascendente y vacia. Luego, con serenidad, podremos analizar el nuevo escenario político de la derecha en Chile y delinear su proyección para los próximos ciclos electorales”.