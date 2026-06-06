Elon Musk se acerca a un hito histórico: Podría ser la primera persona en acumular una fortuna de US$ 1 billón

(CNN) — Elon Musk está a punto de convertirse en el primer billonario del mundo. Se trata de una cantidad de riqueza asombrosa, nunca antes vista en la historia del comercio humano.

Musk ya posee US$ 273.000 millones en acciones y opciones gracias a su papel como director ejecutivo de Tesla. Pero si la oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de SpaceX —su empresa de cohetes e inteligencia artificial— se concreta según lo previsto la próxima semana, pronto podría sumar otros US$ 841.000 millones a su fortuna. (Poseería casi la mitad de las acciones de SpaceX, cuya IPO apunta a valorar a la compañía en US$ 1,77 billones en total). En conjunto, eso representaría US$ 1,11 billones para Musk solo por sus dos empresas que cotizan en bolsa.

Sin embargo, la riqueza de Musk es riqueza en papel, no una montaña de efectivo guardada en una cuenta bancaria. Todo depende de cómo los inversionistas sigan valorando a sus empresas, Tesla y SpaceX, en el futuro.

Un billón de dólares equivale a un millón de millones de dólares. Sería imposible gastar esa cantidad de una manera razonable durante una sola vida. Si una persona gastara US$ 1 millón cada hora, todos los días, aun así necesitaría más de un siglo para gastar US$ 1 billón.

Para poner esa cifra en contexto, estas son seis cosas que pronto valdrán menos que Elon Musk.

Las economías de la mayoría de los países

En todo el mundo, solo 20 países tienen economías superiores a US$ 1,1 billones, según el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que la gran mayoría de las naciones del planeta tienen una economía con un valor inferior al patrimonio estimado de Musk.

Entre ellas se encuentran Taiwán (US$ 977.000 millones), Irlanda (US$ 779.000 millones), Suecia (US$ 760.000 millones) y Singapur (US$ 660.000 millones), además de Sudáfrica, país natal de Musk, con una economía valorada en US$ 480.000 millones.

La economía de Manhattan

No es necesario salir de Estados Unidos para encontrar economías más pequeñas que la cartera de inversiones de Musk.

La isla de Manhattan, sede de muchos de los principales centros financieros y corporativos de Estados Unidos, incluido Wall Street, registró un producto interno bruto de poco más de US$ 1 billón en 2024. Ese es el año más reciente para el que existen datos disponibles de la Reserva Federal.

Todas las propiedades de Houston

Houston es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, solo detrás de Nueva York y Los Ángeles. La ciudad de Texas, ubicada en la costa del golfo de México, es uno de los principales centros de la pujante industria petrolera y gasífera del país.

El valor total de todas las propiedades de la ciudad, tanto residenciales como comerciales, asciende a aproximadamente US$ 879.000 millones, según los datos más recientes disponibles.

Todos los vehículos nuevos comprados en Estados Unidos

Después de la vivienda, los automóviles y camionetas representan la compra más grande que realizan la mayoría de los estadounidenses.

El precio promedio de un vehículo nuevo alcanzó un récord de US$ 48.402 el año pasado. Aun así, los estadounidenses compraron 16,3 millones de vehículos nuevos en 2025, por un valor total de US$ 789.000 millones.

Otros multimillonarios tecnológicos

Musk ya es la persona más rica del mundo. Pero su patrimonio neto pronto podría dejar muy atrás al de sus pares de la industria tecnológica.

Incluso si se suman las fortunas estimadas de las cuatro personas más ricas que le siguen —los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin; el fundador de Oracle, Larry Ellison; y el fundador de Amazon, Jeff Bezos—, su patrimonio combinado de US$ 1,09 billones quedaría apenas por debajo de la riqueza de Musk.

Al igual que Musk, todos hicieron sus fortunas gracias a las acciones de las empresas de tecnología que fundaron.

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