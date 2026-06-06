Murió el destacado actor Julio Jung a los 84 años

A los 84 años murió el reconocido actor nacional Julio Jung del Favero.
La información fue confirmada por la noticia del actor a The Clinic.
Jung tuvo una extensa carrera de alrededor de seis décadas en el mundo del teatro, cine y televisión. En 2025 fue galardonado con el Premio Nacional de Humor.
Desde hace algunos años se encontraba residiendo en un hogar para adultos mayores.
A mediados del 2025, su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, reveló que su padre estaba pasando por un complejo momento de salud y que había sido diagnosticado con demencia hace cuatro años.
“Duele ver cómo se va apagando”, expresó en esa oportunidad.
Esta mañana, además, Jung Duvauchelle subió una historia a su cuenta de Instagram en la cual aparecen sus manos, las de su padre y su hija, junto a la frase “el triunvirato Jung” y “#foreverjung”.
“Julio Jung (1942-2026), una versatilidad única: un experto en manejar los tiempos en la comedia y en construir personajes internamente quebrados. Estuvo en 35 películas chilenas, con grandes protagónicos en Amnesia (1994) y Coronación (2000). Un inolvidable”, escribió Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional.
Julio Jung (1942-2026), una versatilidad única: un experto en manejar los tiempos en la comedia y en construir personajes internamente quebrados. Estuvo en 35 películas chilenas, con grandes protagónicos en Amnesia (1994) y Coronación (2000). Un inolvidable. pic.twitter.com/ZlXBD9hptv
— Marcelo Morales (@MoralescMarcelo) June 6, 2026
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