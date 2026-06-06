Carabinero dispara contra ocupantes de camión robado tras intento de atropello en peaje de Paine

Durante la mañana de este sábado, aproximadamente a las 08:30 horas, un conductor fue víctima de un robo con intimidación en la comuna de San Bernardo.
La víctima fue abordada por seis sujetos: dos de ellos le sustrajeron el camión, mientras los otros cuatro lo trasladaron y abandonaron en un sitio eriazo ubicado en La Pintana.
Los dos antisociales que tomaron el camión escaparon por la Ruta 5 Sur en dirección al sur. Personal policial dio con el paradero del vehículo y lo fiscalizó a la altura del peaje Champa, en la comuna de Paine.
Intento de atropello a Carabineros y estos hicieron uso de su arma de servicio
Al percatarse de la presencia policial, el conductor hizo caso omiso a las instrucciones e intentó atropellar a los carabineros, por lo que los funcionarios hicieron uso de su arma de servicio.
“Damos con el paradero del camión, personal de servicio de la Tenencia Champa trata de controlarlo a la altura del peaje Champa, donde el conductor hace caso omiso, intenta atropellar a los carabineros y los carabineros hacen uso de su arma de servicio”, explicó el mayor Víctor Jerez, comisario de la 15ª Comisaría de Buin.
Tras el disparo, el camión continuó su huida pero el conductor perdió el control en calle Darío Pavez, donde chocó contra un árbol. Carabineros logró la detención de ambos sujetos, dos hombres chilenos adultos con antecedentes penales.
Uno de ellos quedó lesionado por un impacto balístico, aunque fuera de riesgo vital. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público. La víctima recibió atención policial y fue a constatar lesiones.
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