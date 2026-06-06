El biministro Claudio Alvarado rechazó un volante donde el presidente José Antonio Kast aparece con la nariz alargada.
En la imagen, aparece un texto que dice: “El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”, junto con el logo del Partido Socialista y algunos hashtags (#) alusivos al proyecto de reconstrucción nacional.
Esto, ya que los parlamentarios del partido han rechazado los argumentos de la megarreforma
Además, el mandatario sale con la nariz alargada, en alusión a Pinocho, personaje de ficción conocido porque se le estiraba la nariz cuando mentía.
En sus redes sociales, Alvarado criticó la acción: “La crítica política es legítima y bienvenida; utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”.
“La trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del PS contribuciones al país y no denostaciones”, escribió.
La crítica política es legitima y bienvenida, utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática. La trayectoria e historia del PS no merece… pic.twitter.com/mUAX2bRI4K
— Claudio Alvarado (@Ministro_Alv) June 6, 2026
Lo más leído
- "Chile espera contribuciones al país y no denostaciones": Alvarado rechaza panfleto con logo del PS donde aparece caricatura de Kast
- “Backrooms”: El fenómeno de terror nacido en internet que conquistó la pantalla grande
- "Espero que motive a otras empresas": Autoridades del Biobío destacan acuerdo de CAP y AZA por Huachipato
- Diputada Concha llama a su sector a reflexionar: "Hay razones suficientes" para apoyar acusación constitucional contra Grau
- Papa León XIV reconoce ser hincha del Real Madrid: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost del Real Madrid"