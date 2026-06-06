“Chile espera contribuciones al país y no denostaciones”: Alvarado rechaza panfleto con logo del PS donde aparece caricatura de Kast

El biministro Claudio Alvarado rechazó un volante donde el presidente José Antonio Kast aparece con la nariz alargada.

En la imagen, aparece un texto que dice: “El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”, junto con el logo del Partido Socialista y algunos hashtags (#) alusivos al proyecto de reconstrucción nacional.

Esto, ya que los parlamentarios del partido han rechazado los argumentos de la megarreforma

Además, el mandatario sale con la nariz alargada, en alusión a Pinocho, personaje de ficción conocido porque se le estiraba la nariz cuando mentía.

En sus redes sociales, Alvarado criticó la acción: “La crítica política es legítima y bienvenida; utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”.

“La trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del PS contribuciones al país y no denostaciones”, escribió.