Ataques en Gaza dejan nueve fallecidos en una jornada marcada por bombardeos y ataques con drones

(EFE) — La Franja de Gaza registró este sábado una nueva jornada de violencia que dejó al menos nueve palestinos muertos en distintos ataques atribuidos al Ejército israelí, según información proporcionada por fuentes médicas locales. Los incidentes se produjeron en diferentes puntos del enclave, incluyendo Ciudad de Gaza y Jan Yunis.

Uno de los episodios más mortíferos ocurrió en el campo de desplazados de Yawazat, ubicado en el oeste de Ciudad de Gaza, donde un ataque con dron impactó una tienda de campaña. De acuerdo con el hospital Al Shifa, siete personas murieron y más de quince resultaron heridas. Entre las víctimas se encontraban Naim Abdul Aziz Al Sarsawi, Mohammed Atiya Abu Afsh y Farhat Zahir Hararah.

El mismo centro médico informó que cuatro integrantes de una familia fallecieron en ese ataque: Abdullah Riyad Qadoum, Susan Al Harazin Qadum, Mirvat Al Harazin Qadum y la menor Mariam Abdullah Qadum. Además, otro palestino, identificado como Mohamad Otman Farwana, murió tras un bombardeo contra la vivienda de su familia en la calle Al Zaini, en el centro de Jan Yunis. El ataque dejó también varios heridos.

Más tarde, fuentes médicas señalaron que un dron cuadróptero israelí atacó una zona al sudeste del barrio de Zeitun, en el centro de la Franja. El hecho provocó la muerte de Mehran Rizq Felfel y dejó a otras dos personas heridas, elevando a nueve el total de fallecidos durante la jornada.

Tras los ataques, Hamás emitió un comunicado en el que afirmó que “Las masacres perpetradas por la ocupación en Gaza coinciden con el inicio de las reuniones en El Cairo para debatir la aplicación del acuerdo de alto el fuego, lo que confirma que la ocupación está trabajando para socavar y destruir el acuerdo”. El grupo también solicitó a los países mediadores aumentar la presión sobre Israel.

Hasta el momento, el Ejército israelí no ha realizado declaraciones sobre los incidentes reportados este sábado.

Según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 han muerto 72.971 personas en Gaza. La cartera también indicó que, desde la entrada en vigor de la tregua hace casi ocho meses, más de 951 personas han fallecido en ataques, bombardeos o tiroteos atribuidos a las fuerzas israelíes. En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus ataques aéreos sobre las zonas del enclave que continúan bajo control de Hamás.