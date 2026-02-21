“Monasterio 2.0”: PDI y Gendarmería desarticulan red de “pelotazos” a la cárcel de Valdivia y detienen a siete personas

El operativo incluyó 12 allanamientos y un despliegue en módulos del recinto penitenciario, con internos intervenidos. Se ejecutó en coordinación interinstitucional y reportó decomisos de teléfonos y otros elementos prohibidos.

Un operativo coordinado entre Gendarmería, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público terminó con siete personas detenidas por su presunta participación en una red dedicada a ingresar sustancias ilícitas y elementos prohibidos al Complejo Penitenciario de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Según los antecedentes del procedimiento, las diligencias se ejecutaron en dos frentes al mismo tiempo: fuera del recinto y al interior de la cárcel. En el exterior, la PDI concretó allanamientos en 12 domicilios, lo que derivó en las detenciones.

La operación, en tanto, fue denominada “Monasterio 2.0”.

En paralelo, personal del Departamento de Seguridad Penitenciaria intervino ocho módulos del penal, con un total de 829 internos revisados.

Desde la PDI, el jefe nacional (s) de Crimen Organizado, Johnny Fica Méndez, situó el operativo como parte de una investigación de largo aliento y como la continuación de una causa iniciada hace más de dos años. En esa línea, señaló que se trata de una “segunda fase” destinada a desarticular grupos que buscan internar droga a recintos penales, con foco en la cárcel de Valdivia.

Respecto del método atribuido a la red, se informó que el ingreso se realizaba mediante lanzamientos desde el exterior (“pelotazos”). En el balance del operativo se reportó la incautación de 39 celulares, además de sustancias ilícitas y armas de confección artesanal. También se mencionaron “13 cuerdas acondicionadas para recoger pelotazos”, utilizadas para recuperar lo lanzado hacia el interior.

Desde Gendarmería, el inspector operativo Mario Cid Dinamarca planteó que este tipo de procedimientos continuará con trabajo conjunto, añadiendo que el objetivo es reforzar la seguridad “no solamente” dentro de los establecimientos, sino también en el entorno de las unidades penales.

El nombre del operativo se conecta con una investigación previa conocida como “Operación Monasterio”, que ya había apuntado a organizaciones vinculadas al ingreso de drogas a la cárcel de Valdivia en años anteriores.