Minsal lanzó programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para comunas con APS Universal: Así funcionará la iniciativa

El Ministerio de Salud (Minsal) presentó el programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para las 28 comunas con APS Universal.

Se trata de la Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en la Atención Primaria de Salud, medida que se implementará como respuesta a la lista de espera que existe para detectar cáncer gástrico y colorrectal, según explicó la ministra de Salud, May Chomali.

De acuerdo a datos de las autoridades, el cáncer colorrectal y el cáncer gástrico representan más de 15.900 casos nuevos al año y más de 7.600 fallecimientos anuales. Un diagnóstico precoz “permite una sobrevida mayor a 5 años en el 90%”.

Durante el segundo semestre de este 2026, la estrategia se pondrá en marcha en las 28 comunas de Chile que son parte del programa de Universalización de la Atención Primaria de Salud, “donde se aplicarán test para detectar cáncer gástrico y/o colorrectal, como parte inicial de esta iniciativa que busca dotar de mayor resolutividad a la APS”.

Para llevar a cabo el programa, se destinarán alrededor de $600 millones a los servicios de salud.

Con ello, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, “estamos dando resolutividad a la atención primaria. Queremos una atención primaria que no solamente atienda cuando la enfermedad ya está instalada, sino que sea capaz de anticiparse. Con esta estrategia estamos fortaleciendo tres capacidades: prevenir cuando sea posible, detectar tempranamente, y derivar oportunamente a quienes necesitan atención, en este caso particular, de sospecha de cáncer”.

Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en APS: Así funcionará

Desde el Minsal detallaron que “en el caso de detección precoz de cáncer colorrectal, la iniciativa está dirigida a personas de 50 a 69 años que presenten síntomas digestivos bajos, a quienes se les aplicará el Test Inmunológico Fecal (FIT) cuantitativo, que es un examen no invasivo en base a una muestra de deposición, que detecta sangre oculta y no requiere preparación previa”.

En esa línea, “de existir un resultado positivo, se activa la garantía GES N°70 (cáncer colorrectal) para su confirmación diagnóstica en el nivel secundario. Un resultado negativo; sigue el flujo de búsqueda de otro tipo de diagnóstico”.

Dicho enfoque permite priorizar el uso de la colonoscopía en aquellas personas que realmente lo necesitan, “en lugar de indicarla de manera inespecífica o masiva, proyectando una reducción de los tiempos de espera para endoscopía a nivel hospitalario”.

Mientras que para la prevención del cáncer gástrico, el examen “se aplicará en personas de 30 a 39 años con síntomas digestivos altos. Para estos pacientes se dispondrá de un Test de Antígeno en Deposiciones (SAT), herramienta de pesquisa no invasiva de infección activa por Helicobacter pylori, sin necesidad de recurrir a una endoscopía”.

“Los pacientes podrán usar el kit y llevar sus muestras directamente al centro de salud, donde se les informará el resultado”, señalaron las autoridades.

Así, “en los casos positivos, las personas recibirán los medicamentos indicados para la erradicación de la Helicobacter pylori cubiertos por las Garantías Explícitas en Salud (GES N°80) y que aplican a personas de cualquier edad, garantizando acceso a medicamentos, controles médicos y seguimiento”.