“No sé qué estaba fumando”: Daniel Núñez arremete contra Martín Arrau y ya da por muerta reforma de seguridad

El senador del Partido Comunista Daniel Núñez lanzó este miércoles una dura crítica contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que, a su juicio, la iniciativa ya no cuenta con viabilidad política en el Senado.

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario apuntó directamente contra el ministro de Seguridad, Martín Arrau, uno de los principales impulsores del proyecto.

“No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”, sostuvo Núñez.

El senador calificó la propuesta como una iniciativa con “claros tintes autoritarios” y afirmó: “Yo creo que a esta altura la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta”.

Núñez: “No veo por dónde pueden llegar a los votos”

La reforma requiere 29 votos en el Senado para alcanzar el quórum de cuatro séptimos necesario para modificar la Constitución.

Núñez sostuvo que, si la oposición mantiene cohesionados sus votos, el Ejecutivo no tendría cómo alcanzar ese umbral.

“Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos, que somos 23, y ellos no pueden sacar los votos que se requiere”, afirmó.

La evaluación del senador se produce en medio de reparos que también han surgido desde sectores del oficialismo, principalmente por el nuevo estado de excepción de seguridad pública y las atribuciones que la propuesta original entregaba al Ejecutivo.

El Gobierno, sin embargo, mantiene la tramitación de la reforma y se ha abierto a modificarla para intentar reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

Núñez cuestionó especialmente las disposiciones que, a su juicio, podrían afectar derechos de personas que expresen posiciones contrarias al Gobierno.

“Aquí lo que quisieron fue castigar al que piensa distinto, al que exprese una disidencia”, acusó.

En otro momento de la entrevista, elevó el tono contra Arrau: “Yo creo que aquí el ministro parecía más ministro de Pinochet que ministro, digamos, de un gobierno democrático”.

El parlamentario vinculó además algunas de las propuestas con la experiencia de Arrau como consejero constitucional durante el segundo proceso constituyente.

“Mi sensación es que él trató de hacer un proceso constitucional exprés a través de esta reforma, inspirado en ideas que ya él había planteado”, afirmó.

Núñez agregó que, a su juicio, varias de esas propuestas “fracasaron” en aquel proceso y ahora intentaron ser incorporadas nuevamente mediante la reforma de seguridad.