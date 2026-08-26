Chile escoge sus películas para los Oscar y Goya 2027: “El deshielo” y “Hangar Rojo” buscarán una nominación

Chile ya definió las películas con las que buscará llegar a dos de los principales premios internacionales del cine.

La Academia de Cine de Chile escogió El deshielo, de Manuela Martelli, para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar, mientras que Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato, hará lo propio en los Premios Goya.

La selección constituye el primer paso de ambos largometrajes en sus respectivas carreras y no implica, todavía, una nominación como tal.

En el caso de los Oscar, cada país puede presentar una película para competir por un lugar entre las candidatas que finalmente serán nominadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Las dos producciones llegan a esta instancia después de iniciar durante 2026 un recorrido por festivales internacionales. El deshielo tuvo su estreno mundial en Un Certain Regard del Festival de Cannes, mientras Hangar Rojo debutó en la sección Perspectives de la Berlinale y posteriormente obtuvo premios en certámenes como Guadalajara y Málaga.

“Han sido días de ver excelentes estrenos nacionales. Por primera vez en la historia la mitad de las películas postulantes fueron dirigidas por mujeres, lo que habla de una industria que se está modernizando y que evoluciona sanamente”, señaló Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile, tras conocerse la selección.

El deshielo: Manuela Martelli vuelve a mirar la historia reciente de Chile

El deshielo es el segundo largometraje dirigido por Manuela Martelli, después de 1976, su debut detrás de cámara estrenado en 2022.

La nueva producción traslada la historia a Chile en 1992, durante los primeros años posteriores al término de la dictadura.

Inés, una niña de nueve años, permanece en un hotel de montaña administrado por sus abuelos y conoce allí a Hanna, una adolescente alemana que integra un grupo de esquiadores. La desaparición de la joven altera la rutina del lugar y comienza a exponer verdades ocultas entre los adultos.

La propia Martelli ha explicado que la película surgió a partir de recuerdos de su infancia, entre ellos las temporadas que pasó en un hotel de esquí perteneciente a familiares y el traslado de un iceberg antártico que Chile exhibió en la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

La cineasta vuelve, así, sobre un período histórico que ya había abordado en 1976, aunque esta vez desde los primeros años de la transición democrática y a través de la perspectiva de una niña.

La cinta es una coproducción entre Chile, Estados Unidos, España y México, tiene una duración de 108 minutos y cuenta en su elenco con Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic, entre otros.

Martelli calificó la elección como “un gran honor” y agradeció el respaldo de sus pares. “Esta nominación es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo”, señaló la directora.

La película, además, está a pocos días de encontrarse con el público nacional: su estreno comercial en los cines de Chile está programado para el jueves 3 de septiembre.

Hangar Rojo, una ópera prima que buscará representar a Chile en los Goya

La Academia escogió para la carrera española a Hangar Rojo, primer largometraje de ficción dirigido por Juan Pablo Sallato, cineasta que anteriormente desarrolló trabajos documentales y televisivos.

La producción, rodada en blanco y negro e inspirada en hechos reales, sitúa su historia durante el golpe de Estado de 1973. Su protagonista es Jorge Silva, un capitán de la Fuerza Aérea enfrentado a un conflicto entre las órdenes que recibe y su propia conciencia cuando la academia militar a su cargo comienza a ser utilizada como centro de detención.

La película está inspirada en Disparen a la bandada, libro del periodista Fernando Villagrán, y es una coproducción de Chile, Argentina e Italia. Nicolás Zárate, en tanto, encabeza el elenco junto a Boris Quercia y Marcial Tagle.

Su recorrido internacional comenzó en Perspectives de la Berlinale 2026, sección dedicada a nuevas voces del cine. Después llegaron reconocimientos en otros festivales.

Uno de sus resultados más importantes ocurrió en abril, cuando obtuvo cinco premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección para Sallato, Mejor Guion para Luis Emilio Guzmán, Mejor Interpretación para Nicolás Zárate, compartida con María Magdalena Sanizo, y Mejor Logro Técnico-Artístico.

También consiguió cuatro distinciones en el Festival de Málaga: Mejor Montaje, Premio del Jurado de la Crítica, Premio del Público El País y la Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Masculina para Nicolás Zárate.

Actualmente acumula 20 galardones en su recorrido internacional.

“Recibir ahora el respaldo de los miembros de la Academia chilena tiene un significado muy especial”, afirmó Sallato tras conocerse la elección.

El público chileno podrá verla poco después de El deshielo: su estreno nacional está fijado para el 1 de octubre.

El camino que comienza ahora

La selección nacional es únicamente el primer filtro de ambas carreras.

En los Oscar, El deshielo será considerada como la presentación oficial de Chile para Mejor Película Internacional, pero deberá superar las siguientes etapas de votación de la Academia estadounidense para convertirse finalmente en nominada.

La lista corta de la categoría será anunciada el 15 de diciembre y las candidatas definitivas se conocerán el 21 de enero de 2027.

Chile cuenta con dos nominaciones históricas en esta categoría: No, dirigida por Pablo Larraín, compitió en 2013, y Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, obtuvo la estatuilla en 2018, convirtiéndose en la primera película chilena en ganar el Oscar en esta categoría.

En España, Hangar Rojo competirá dentro del proceso de los 41º Premios Goya para Mejor Película Iberoamericana, categoría destinada a producciones presentadas por los países de la comunidad iberoamericana.