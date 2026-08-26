Alerta por modelos Ford F-150 con falla en el sistema de transmisión: Sernac advierte por desperfecto en vehículos vendidos en 2025

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este martes una alerta de seguridad en Chile para 4.396 camionetas Ford F-150, comercializadas entre febrero de 2015 y julio de 2025, debido a una falla en el sistema de transmisión que podría generar pérdidas de control y colisiones.

Según reportó el Sernac, la firma automotriz detalló que el desgaste en las conexiones eléctricas puede gatillar “un cambio de velocidad descendente inesperado”, provocando que el eje posterior patine o desacelere de forma abrupta mientras el vehículo está en marcha.

Pese a que las unidades afectadas superan las cuatro mil en el país, la compañía informó que hasta el momento no se han registrado accidentes derivados de este desperfecto.

Para subsanar la anomalía, los talleres oficiales efectuarán una reprogramación preventiva del computador central (PCM), faena técnica gratuita con un tiempo estimado de 30 minutos.

En tanto, aquellos ejemplares con luces de advertencia activas o registros de error específicos recibirán el reemplazo del bastidor moldeado bajo un programa de garantía extendida.

Ante este escenario, el organismo fiscalizador llamó a los usuarios a verificar el número de chasis (VIN) de sus camionetas y contactar al servicio técnico de la marca para gestionar las reparaciones correspondientes.