El mensaje de Kast por tomas de terrenos: “Las personas que han usurpado irregularmente tienen que entender que vamos a ordenar la casa”

El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la puesta en marcha del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) ampliado.

El proyecto incluye la ampliación de la cobertura del programa, incrementando los subsidios disponibles de 50 mil a 80 mil. También aumenta el valor máximo de viviendas elegibles, pasando de 4 mil a 6 mil UF, y extiende la vigencia de dichos beneficios hasta mayo de 2028.

En la instancia, el mandatario entregó un discurso donde valoró que el Congreso haya aprobado y despachado la medida en poco tiempo y también apeló a “ordenar la casa”, en el contexto de las tomas de terrenos.

“Si queremos ordenar la casa, las personas que han usurpado irregularmente un terreno tienen que entender que vamos a ordenar la casa y eso es ordenar el país; y hay lugares donde se puede construir y lugares donde no se puede construir; en el borde de ríos no se puede construir”, afirmó.

Y señaló que en Chile hay más de 500 mil familias que no tienen viviendas y más de 120 mil personas viven en campamentos.

“Esa es una realidad que viene de mucho tiempo; se agrandó después de la pandemia, hubo como una libertad entre comillas de decir ‘yo me tomo un sitio y me voy acá porque necesito un techo’, pero eso es algo que perjudica a otros vecinos y es algo que tenemos que plantear, decir, avisar y solucionar y en eso estamos”, aseguró Kast.

En esa línea, recordó los operativos de desalojo que se han desarrollado durante este tiempo en el Cerro Chuño, en Colina o en San Antonio, “porque estamos ordenando la casa y necesitamos que todos nuestros compatriotas ayuden a ordenar la casa”.

“Estamos cuidando a aquellos que por mucho tiempo han anhelado la casa propia y no la han alcanzado”, reiteró.

Durante su alocución, el presidente también apeló a que Chile pase a ser un país de propietarios y no de arrendatarios, “no un país de vivienda precaria”.