Armada emite aviso por posible formación de trombas marinas en zonas costeras entre Biobío y Los Ríos: ¿Cuándo se daría el fenómeno?

El Centro Zonal de Meteorología Marítima de Talcahuano emitió un aviso por la posible formación de trombas marinas en las zonas costeras de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
El fenómeno podría ocurrir entre la madrugada de este miércoles 26 hasta la medianoche del jueves 27 de agosto.
Se daría con mayor intensidad entre las 14:00 y 21:00 de este miércoles 26 de agosto.
El capitán de Corbeta Gonzalo Bertolotto Quintana, jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina, informó sobre la “probabilidad de la ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas, válido desde el día 26 de agosto a las 5 de la mañana hasta el día 27 de agosto a las 00:00 horas, desde la Región del Biobío hasta la Región de Los Ríos”.
Y explicó que la condición se debe al paso de los sistemas frontales, provocando una “inestabilidad postfrontal, lo que generaría probables tormentas eléctricas y también la ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas”.
La Autoridad Marítima hizo un llamado a la población al “autocuidado, evitar conductas temerarias y mantenerse informado por los canales oficiales”.
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