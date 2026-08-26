Bill Gates advierte una era “turbulenta” por la IA: plantea reservar empleos exclusivamente para personas

“Muchos empleos desaparecerán para siempre”. Con esa advertencia, Bill Gates llamó a gobiernos y sociedades a prepararse para el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y propuso incluso reservar determinadas tareas y trabajos exclusivamente para seres humanos.

En un extenso ensayo publicado este miércoles, el cofundador de Microsoft sostuvo que la transición hacia la era de la IA podría convertirse en “uno de los períodos más turbulentos de la historia de la humanidad” y advirtió que, a su juicio, el mundo todavía no cuenta con un plan adecuado para enfrentarla.

Gates reconoce el potencial de la tecnología en ámbitos como salud, educación y ciencia, pero advierte que su capacidad para reemplazar y eventualmente superar parte del trabajo cognitivo humano diferencia esta transformación de anteriores revoluciones tecnológicas.

“La IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”, planteó.

Empleos “reservados para humanos”

Una de las propuestas centrales de Gates es establecer un ámbito que denomina “Human Reserved” —“reservado para humanos”—, compuesto por labores que las sociedades decidan mantener en manos de personas aunque técnicamente puedan ser realizadas por inteligencia artificial o robots.

El empresario comparó la idea con las reservas naturales: lugares donde sería posible construir infraestructura, pero se decide no hacerlo porque lo que se perdería tendría un valor mayor.

El criterio podría responder, por ejemplo, a razones laborales. Gates plantea que permitir una automatización inmediata en determinados sectores podría desplazar a grandes grupos de trabajadores que no tienen facilidad para reconvertirse profesionalmente.

Pero también existirían razones humanas. En el ámbito de la salud, puso como ejemplo el momento en que un paciente recibe el diagnóstico de una enfermedad incurable.

“No existe ninguna razón técnica por la que un robot no pudiera hacerlo. Sin embargo, no debería hacerlo”, escribió.

Gates también mencionó áreas como educación, salud mental y cuidado de personas, donde anticipa modelos que combinen el uso de inteligencia artificial con seres humanos que mantengan la responsabilidad principal.

“Muchos empleos desaparecerán para siempre”

Gates sostiene que el impacto no se limitará a los trabajos administrativos o tecnológicos.

Según su análisis, empleos en ventas, atención al cliente, programación y labores jurídicas podrían encontrarse entre los primeros afectados, mientras que la automatización posteriormente alcanzaría tareas de análisis financiero, salud y otros trabajos especializados.

El avance de la robótica ampliaría el fenómeno al trabajo físico. Gates estima que hacia el final de esta década los denominados robots “inteligentes” podrían comenzar a competir con personas en sectores como construcción y hotelería.

“Habrá algunos nuevos empleos, pero sin las políticas adecuadas habrá muchos menos de los que existen hoy”, advirtió.

Especial preocupación expresó por los jóvenes, debido a que podrían incorporarse a un mercado laboral con menos puestos de entrada, tradicionalmente utilizados para adquirir experiencia antes de avanzar hacia funciones de mayor responsabilidad.

Impuestos a robots y tokens de inteligencia artificial

Otra de sus propuestas apunta directamente al sistema tributario.

Gates plantea aplicar impuestos a los robots y a los tokens utilizados por sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de reducir parte del incentivo económico para sustituir rápidamente trabajadores y, al mismo tiempo, obtener recursos para capacitación y protección social.

Su argumento es que actualmente existe una asimetría: contratar a un trabajador implica impuestos asociados a su remuneración, mientras que una empresa puede adquirir tecnología destinada a sustituirlo y contabilizarla como gasto.

“El sistema tributario te empuja hacia reemplazar personas por máquinas”, sostuvo.

Los recursos obtenidos, plantea, podrían utilizarse para financiar programas de reconversión laboral y fortalecer las redes de protección para quienes pierdan sus empleos durante la transición.

Gates advierte que los gobiernos no están preparados

El empresario sostiene que la magnitud del cambio obligará a desarrollar nuevas instituciones nacionales e internacionales capaces de abordar conjuntamente sus consecuencias.

Según Gates, la IA afectará simultáneamente ámbitos como empleo, educación, impuestos, seguridad nacional, elecciones, energía, salud pública, sistema financiero y ciberseguridad.

Por ello, comparó el desafío institucional con la reorganización del Gobierno estadounidense posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sostuvo que la respuesta requerida ante la IA será todavía mayor.

También pidió coordinación internacional, incluida una cooperación entre Estados Unidos y China, para establecer normas comunes antes de que la competencia tecnológica dificulte alcanzar acuerdos.

“En este momento no nos estamos preparando adecuadamente. No veo evidencia de que líderes, expertos y comunidades estén enfrentando los desafíos como corresponde”, advirtió.