Inundaciones en Nepal: Al menos 31 muertos según la policía en medio de búsqueda de cientos de personas desaparecidas

(CNN En Español – CNN Chile) El número de muertos en Nepal ha ascendido a al menos 31 tras una potente inundación repentina que azotó la zona cercana a la frontera del país con China, según la policía local de la provincia de Bagmati.
Cientos de personas más permanecen desaparecidas mientras se intensifican las labores de búsqueda y rescate.
Los medios estatales chinos también advirtieron anteriormente de “numerosas bajas” en el Tíbet, pero hasta el momento no se han publicado cifras oficiales de víctimas en esa región.
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— 大厂白洁 (@santoulang) August 26, 2026
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