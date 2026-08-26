Inundaciones en Nepal: Al menos 31 muertos según la policía en medio de búsqueda de cientos de personas desaparecidas

(CNN En Español – CNN Chile) El número de muertos en Nepal ha ascendido a al menos 31 tras una potente inundación repentina que azotó la zona cercana a la frontera del país con China, según la policía local de la provincia de Bagmati.

Cientos de personas más permanecen desaparecidas mientras se intensifican las labores de búsqueda y rescate.

Los medios estatales chinos también advirtieron anteriormente de “numerosas bajas” en el Tíbet, pero hasta el momento no se han publicado cifras oficiales de víctimas en esa región.