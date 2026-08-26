Rockstar Games rompe el silencio por las masivas filtraciones de GTA 6: “Ha sido desgarrador para nuestro equipo”

Rockstar Games rompió el silencio tras la masiva filtración de videos de Grand Theft Auto VI que durante la última semana han circulado a través de redes sociales, justo antes de la presentación extendida que la compañía realizará este jueves.

En un comunicado, el estudio reconoció que el material corresponde a gameplay de GTA 6 y lamentó que parte del videojuego haya sido expuesto antes de tiempo.

“Tener videos de gameplay de Grand Theft Auto VI filtrándose de esta manera ha sido desgarrador para nuestro equipo”, señaló Rockstar.

“Obviamente, no era así como queríamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, agregó.

Rockstar asegura que GTA 6 está “casi listo”

La compañía también se refirió a la extensa espera por nueva información del videojuego y entregó una señal sobre el actual estado de su desarrollo.

Rockstar pidió disculpas porque el proceso ha tomado más tiempo del previsto, tanto para terminar el juego —que asegura está “casi listo”— como para mostrar nuevos detalles y jugabilidad oficial.

La desarrolladora afirmó que está “muy emocionada” por la presentación extendida programada para este jueves y explicó que preparar ese material también demoró más de lo esperado.

“Sabemos que tenemos que superar sus expectativas y estamos determinados a entregar al nivel que esperan y merecen”, sostuvo.