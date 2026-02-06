Minsal emite alerta alimentaria por choritos en conserva de la marca Antartic por riesgo de contaminación bacteriana

El Ministerio de Salud llamó a no consumir aquellas latas de cierto lote del producto e instruyó un retiro preventivo ante el riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum.

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó una alerta alimentaria preventiva para el producto en conserva choritos con aceite, de la marca Antartic, debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum. Además, ordenó el retiro preventivo del producto enlatado del mercado.

A través de un comunicado, la autoridad informó que se inició un sumario sanitario a la instalación de la marca Antartic donde se elaboró el producto y que actualmente se están analizando muestras en el lugar para verificar sus condiciones de salubridad.

Asimismo, el Minsal indicó que la Autoridad Sanitaria se encuentra inspeccionando las instalaciones de la empresa elaboradora y trabajando en el retiro del producto desde los puntos de venta.

¿Cuál es el producto?

El Minsal detalló que el producto de 200 gramos que se llamó a no consumir corresponde al Lote L 23 12 25, elaborado por la empresa Pesquera Trans Antartic Ltda., con fecha de elaboración 23/12/2025 y fecha de vencimiento 12/2029.

🔴El Ministerio de Salud informa el retiro preventivo del producto latas en conserva de Choritos en aceite marca Antartic, peso 200 g.

Lote L 23 12 25

Fecha de elaboración: 23/12/2025

Fecha de vencimiento: 12/2029 La indicación a las personas que tengan en su domicilio… pic.twitter.com/XEiDK9t6I6 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 6, 2026



¿Cuáles son los riesgos de consumirlo?

La entidad advirtió que el producto presenta riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinum, la cual puede causar botulismo.

El botulismo es una enfermedad provocada por “consumir alimentos contaminados con la toxina, que se forma bajo condiciones anaeróbicas, común en conservas defectuosas o mal elaboradas”, detalló el Ministerio en el comunicado.

El Minsal señaló que los síntomas, que afectan al sistema nervioso, no son inmediatos y pueden aparecer entre las 12 y 36 horas posteriores al consumo, entre ellos:

Visión borrosa o doble.

Dificultad para hablar o tragar alimentos.

Debilidad muscular progresiva.

Parálisis muscular.

Por esta razón, el Ministerio de Salud emitió la alerta sanitaria e hizo un llamado a las personas que tengan el producto en sus hogares a no consumirlo, con el fin de prevenir riesgos para la salud.