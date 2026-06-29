Guardia de tienda recibe disparo en el rostro tras intentar frustrar robo en Concepción: Permanece en estado grave

Un guardia de seguridad resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el rostro al interior de una tienda Fashion’s Park ubicada en el centro de Concepción, Región del Biobío.

El hecho ocurrió el sábado 27 de junio, cuando el trabajador intervino ante un presunto robo en el local comercial.

Cristóbal Ramírez, comisario de la Policía de Investigaciónes de Concepción, explicó que, de acuerdo con los primeros antecedentes, “a eso de las cinco de la tarde llegó hasta la tienda un sujeto adulto premunido con un arma de fuego, quien le disparó de manera directa a la víctima en la zona del rostro, huyendo del lugar”.

Antes del disparo, se habría producido un altercado entre el guardia y el sujeto investigado, quien habría sido sorprendido sustrayendo especies del local.

“Se habría producido un altercado entre el guardia de seguridad y esta otra persona, quien habría sido sorprendida sustrayendo especies de la tienda. Producto de esto, la víctima fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital de la ACHS, donde actualmente se encuentra internado”, detalló Ramírez.

El trabajador fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un recinto asistencial. Según los antecedentes entregados hasta ahora, el guardia permanece hospitalizado con lesiones graves, pero se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

El atacante, en tanto, sigue prófugo. Tras disparar contra el guardia, escapó del lugar y hasta el momento, no se ha informado su detención.

Alcalde de Concepción pidió investigar el caso

Desde la Municipalidad de Concepción, el alcalde Héctor Muñoz, también se refirió al ataque y pidió que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

“Una muy mala noticia. No sabemos los motivos. No sabemos si es un ajuste de cuentas o un robo y la idea es que se investigue en profundidad”, señaló la autoridad comunal.