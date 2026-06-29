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Meteorología emite aviso por fuertes vientos en gran parte del país: ¿Qué zonas afectará?

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Meteorología emite aviso por fuertes vientos en gran parte del país: ¿Qué zonas afectará?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió diversos avisos meteorológicos por probabilidad de viento en varias regiones del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de viento normal a moderado, debido a una baja segregada, en el caso de la zona centro y sur, y a una corriente en chorro, en el caso de la zona norte.

¿Cuándo se presentará el fenómeno y dónde?

  • El primer aviso es desde la madrugada del miércoles 1 hasta la noche del jueves 2 de julio.
  • Las zonas que afectará: Valparaíso (Cordillera), Metropolitana (Cordillera), O’Higgins (Cordillera), Maule (Cordillera), Ñuble (Precordillera, Cordillera) y el Biobío (Precordillera, Cordillera).
  • El segundo aviso es desde la madrugada del martes 30 de junio hasta la noche del viernes 3 de julio.
  • Las zonas que afecta: Tarapacá (Cordillera), Antofagasta (Cordillera Costa, Pampa, Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera), Atacama (Cordillera) y Coquimbo (Cordillera).
  • El tercer aviso es desde la noche del martes 30 de junio hasta la tarde del jueves 2 de julio.
  • Las zonas que afecta: La Araucanía (Litoral, Precordillera, Cordillera) y Los Ríos (Precordillera, Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

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