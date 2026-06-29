“Ley Alejandro”: Gobierno valora propuesta para endurecer sanciones tras crimen de niño en San Bernardo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la discusión abierta por la propuesta conocida como “Ley Alejandro”, impulsada por la familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió tras una violenta encerrona ocurrida en San Bernardo.

La iniciativa busca abrir una discusión sobre eventuales cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, debido a que entre los imputados vinculados al caso hay menores de edad.

¿Qué pasó?

El crimen del menor ocurrió durante la madrugada del martes 23 de junio.

Alejandro viajaba junto a su padre y su tía cuando el vehículo en que iban fue interceptado por un grupo de delincuentes en el sector de Catemito, en la caletera de la Ruta 5 Sur, comuna de San Bernardo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los asaltantes robaron el automóvil familiar y huyeron con el niño todavía en su interior. Alejandro quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros.

El caso es investigado como robo con homicidio, además de otros delitos cometidos por el mismo grupo durante esa madrugada.

La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a los imputados por delitos asociados a una secuencia de robos ocurridos esa madrugada, entre ellos robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

En un comienzo, cuatro personas fueron formalizadas por el caso: dos adolescentes de 17 años y dos adultos, de 18 y 21 años. Para los adultos se decretó prisión preventiva y para los menores de edad se ordenó internación provisoria.

Luego, la investigación sumó otros dos detenidos, de 18 y 23 años. Con esos antecedentes, la Fiscalía informó que ya estaban identificados los involucrados en la encerrona fatal.

Sin embargo, el Ministerio Público también aclaró que uno de los imputados inicialmente formalizados, de 21 años, debía ser reformalizado, ya que no habría participado directamente en el robo con homicidio que terminó con la muerte de Alejandro.

De esta forma, según los antecedentes informados hasta ahora, cinco personas habrían participado directamente en la encerrona fatal: dos adolescentes de 17 años y tres adultos.

Ese es el punto que vinculó el caso con la discusión sobre responsabilidad penal adolescente. En Chile, los mayores de 14 y menores de 18 años sí pueden responder penalmente por delitos, pero bajo un régimen distinto al de los adultos.

La responsabilidad penal adolescente está regulada en Chile por la Ley 20.084. Dicha norma establece qué sanciones pueden aplicarse a jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que cometen delitos.

El sistema no funciona igual que el régimen penal adulto.

Contempla sanciones especiales, como internación en régimen cerrado o semicerrado, libertad asistida y otras medidas, dependiendo de la gravedad del delito y de la edad del adolescente.

En casos graves, los adolescentes pueden quedar privados de libertad, pero las penas tienen límites distintos a los que existen para adultos.

¿Qué propone la familia de Alejandro?

La familia de Alejandro anunció el sábado 27 de junio, durante un punto de prensa realizado en el Estadio Monumental, que impulsará una iniciativa llamada “Ley Alejandro”.

Según explicó el padre del niño en esa instancia, la propuesta busca que quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia cumplan condenas efectivas.

“Esta ley busca que, independiente de su edad, quien participe en una encerrona, delitos cometidos en grupos u otros hechos de violencia, cumplan condenas efectivas sin beneficios”, señaló.

La propuesta también apunta a revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Hasta ahora, se trata de una iniciativa anunciada por la familia y no de una ley vigente. Para avanzar en el Congreso, debe ser presentada formalmente como proyecto de ley, ya sea por parlamentarios o por el Ejecutivo.

¿Qué dijo el ministro Arrau?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, habló sobre la propuesta de la familia de Alejandro y sobre una eventual modificación al sistema de responsabilidad penal adolescente.

“Nosotros, como Gobierno, ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias”, afirmó” “Nuevas iniciativas que abran este debate son positivas”.

Asimismo, señaló que el sistema vigente requiere revisión, pues “no está dando buena respuesta”, sostuvo.