Cupón de Gas 2026: Quiénes recibirán el ticket de $27 mil desde esta semana

El Cupón de Gas Licuado 2026 entra esta semana en una nueva etapa de entrega, con la activación del beneficio para un segundo grupo de personas.

Se trata de un apoyo económico único y extraordinario, entregado en el marco del Plan Chile Sale Adelante, que consiste en un ticket equivalente a $27.000 destinado exclusivamente a la compra de gas.

El beneficio está dirigido a familias que pertenezcan hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Quiénes podrán usar el Cupón de Gas desde esta semana

A partir de este jueves 2 de julio, podrán comenzar a utilizar el Cupón de Gas las personas que cumplieron con los requisitos y solicitaron el beneficio entre el 30 de mayo y el 12 de junio.

Ese grupo corresponde al segundo periodo habilitado para pedir el aporte a través del sitio oficial www.cupondegas.gob.cl.

En tanto, el tercer grupo estará compuesto por quienes activaron el beneficio entre el 13 y el 30 de junio.

El plazo para solicitar el Cupón de Gas 2026 vence este martes 30 de junio.

Para realizar el trámite, las personas deben ingresar al sitio web del beneficio con ClaveÚnica, ser jefes de hogar registrados en el Registro Social de Hogares y cumplir con los requisitos establecidos.

El sistema valida automáticamente la información de cada solicitante.

Independiente del periodo en que haya sido solicitado, la vigencia del beneficio se mantiene activa hasta el 3 de septiembre.

Durante ese plazo, las personas beneficiarias podrán utilizar el ticket de $27.000 exclusivamente para la compra de gas licuado.