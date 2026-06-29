“Es mi deber…”: Senador Mirosevic se baja de gira presidencial por votación de AC contra el exministro Grau

El senador Vlado Mirosevic (PL) decidió declinar la invitación a formar parte de la delegación que acompañará al presidente José Antonio Kast en su gira a Paraguay y Uruguay.

El parlamentario liberal sostuvo que el motivo es poder estar presente en la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, fijada para este martes.

“Con posterioridad se fijó para el martes la votación de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Es mi deber votar ese día“, señaló en sus redes sociales.

Mirosevic junto a Manuel José Ossandón (RN) fueron los dos senadores invitados por La Moneda como parte de la delegación parlamentaria para acompañar al mandatario en su segunda gira presidencial.

La nueva gira incluye una visita a Paraguay para participar en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, y una parada en Uruguay, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi.