Revés judicial para Trump: Suprema de EE.UU. deja en pie veredicto por abuso sexual y difamación

(CNN) — El Tribunal Supremo rechazó este lunes una apelación presentada por el presidente Donald Trump contra un veredicto de 5 millones de dólares y la conclusión de que abusó sexualmente y difamó a E. Jean Carroll, una decisión que implica que el presidente ahora tendrá que pagarle a la columnista de la revista.

Carroll demandó a Trump en 2019 por difamación y luego lo demandó nuevamente en 2022 por difamación y agresión, después de que Nueva York promulgara una ley que permite a las víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por incidentes pasados. En una situación inusual, el segundo caso —el presentado en 2022— se llevó a juicio primero y el jurado le otorgó a Carroll 5 millones de dólares.

El caso de 2019 se juzgó en segundo lugar y resultó en una sentencia de 83 millones de dólares en contra de Trump. Incluidos los intereses, Trump le debe a Carroll más de 100 millones de dólares en total.

“La decisión de hoy de la Corte Suprema confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado de que el presidente Donald J. Trump agredió sexualmente y difamó a E. Jean Carroll”, declaró la abogada de Carroll, Roberta Kaplan. “Sus múltiples intentos por apelar ese veredicto han fracasado y el fallo de hoy pone fin a su intento de eludir la responsabilidad por sus actos”.

La demanda presentada por Carroll en 2022 sostenía que él la agredió sexualmente en una tienda departamental de Nueva York a mediados de la década de 1990 y la difamó al afirmar que ella se había inventado la historia para impulsar las ventas de un libro. Trump, quien ha negado repetidamente haber cometido alguna irregularidad, ha afirmado que el juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaban que Trump las había agredido sexualmente hace años.

Trump también argumentó que el juez no debió haber permitido que los miembros del jurado vieran la “grabación de Access Hollywood”, en la que se captó a Trump en 2005, con un micrófono abierto, diciendo que manosea y besa a las mujeres.

“Sabes que me atraen automáticamente las mujeres hermosas; simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Solo las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras… Agarrarlas por la vagina. Puedes hacer lo que quieras”, se oye decir a Trump en la grabación.

Un portavoz del equipo legal del presidente declaró el lunes que “el pueblo estadounidense apoya al presidente Trump al exigir el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”.

“El presidente Trump seguirá venciendo a la guerra legal liberal, mientras continúa enfocado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, continuaba el comunicado.

El año pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. confirmó el veredicto del jurado de 5 millones de dólares en contra de Trump, dictaminando que el juez de primera instancia no cometió errores que justificaran un nuevo juicio. En junio de 2025, Trump perdió un intento de que la apelación fuera revisada por el pleno de jueces y, meses después, apeló ante la Corte Suprema.

“Es profundamente perjudicial para el tejido de nuestra república que el presidente Trump, en medio de una presidencia histórica, tenga que desviar su atención de sus deberes singulares y únicos como jefe del Ejecutivo para seguir luchando contra acusaciones falsas de hace décadas y los innumerables agravios a lo largo de este caso infundado”, señalaron los abogados del presidente ante la Corte Suprema en un escrito presentado en enero. “No se puede permitir que este maltrato a un presidente siga en pie”.

La apelación se retrasó durante meses en la Corte Suprema, la cual fijó en repetidas ocasiones la fecha para su discusión y luego la reprogramó. Como siempre, la corte no explicó los motivos de la demora. Se espera que los abogados de Trump apelen el veredicto de 83 millones de dólares ante la Corte Suprema en los próximos días.

En un escrito técnico presentado ante la Corte Suprema sobre las normas de prueba, los abogados de Carroll se centraron principalmente en la decisión del Segundo Circuito que confirmó el veredicto.

“El deber del tribunal era simplemente decidir si un jurado podía concluir razonablemente, por preponderancia de la prueba, que el Sr. Trump cometió un acto de agresión sexual”, dictaminó por unanimidad un panel de tres jueces del Segundo Circuito, todos ellos nombrados por presidentes demócratas. “Si podía llegar a esa conclusión, el tribunal tenía la discreción de admitir la prueba”.

Trump transfirió 5.5 millones de dólares a una cuenta controlada por el tribunal en 2023 tras el veredicto del jurado, por lo que es probable que Carroll reciba el dinero en efectivo con relativa rapidez.

No fue posible contactar de inmediato al abogado de Carroll para obtener sus comentarios.