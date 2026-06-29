Gobierno confirma la muerte de un cuarto chileno tras terremotos en Venezuela

Este lunes, el gobierno confirmó el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos en Venezuela.

Con ello, la cifra de connacionales muertos producto del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en el país caribeño el pasado miércoles se eleva a cuatro.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas a raíz de este trágico evento”, señalaron en un comunicado.

Agregaron que la Cancillería tomó conocimiento de este caso mediante los familiares de la víctima, a quienes se está prestando “asistencia, orientación y contención”.

Los terremotos han dejado un total de 1.450 fallecidos de acuerdo con el último balance del presidente del Parlamento del país vecino, Jorge Rodríguez.