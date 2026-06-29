Fin de semana largo dejó 7 fallecidos, 303 accidentes y más de 120 detenidos

Carabineros entregó un balance del operativo de tránsito desplegado durante el fin de semana largo de San Pedro y San Pablo 2026, periodo en que se reforzaron los controles y fiscalizaciones en las principales rutas del país.
Según informó la institución, entre las 18:00 horas del viernes 26 y las 23:59 horas del domingo 28 de junio, se registró la salida de 357.390 vehículos desde la Región Metropolitana.
El despliegue preventivo contempló controles a conductores y vehículos, además de fiscalizaciones enfocadas en detectar infracciones y conductas de riesgo en carreteras.
De acuerdo con Carabineros, a nivel nacional se realizaron 42.279 controles y fiscalizaciones.
Además, se practicaron 11.486 exámenes a conductores, principalmente orientados a detectar consumo de alcohol u otras sustancias.
El operativo también dejó 124 personas detenidas por distintos procedimientos asociados a la labor policial.
7 fallecidos y 303 accidentes de tránsito
En materia de seguridad vial, Carabineros informó que se registraron 303 siniestros de tránsito durante el fin de semana largo.
Producto de estos accidentes, 7 personas fallecieron.
La institución también cursó 2.835 infracciones por incumplimientos a la normativa de tránsito.
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