Minsal destaca que 2,7 millones de personas salieron de la lista de espera “No GES” en 2025

La ministra de Salud detalló que los actuales tiempos reportados en las listas de espera “son los menores que se tienen registrados desde que se comenzó la medición en 2016”.

Este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) presentó los resultados del informe de la glosa N°6 y confirmó que la lista de espera sufrió una disminución “significativa” de más de 2 millones de personas.

El informe es un documento trimestral, elaborado por el Ministerio de Salud, que detalla el estado de las listas de espera NO GES y entrega información sobre el cumplimiento de las garantías GES retrasadas. En él se desglosan los pacientes por especialidad, patología y tiempos de espera.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, encabezaron la conferencia de prensa en la que se presentaron los diversos resultados.

Al respecto, Aguilera comentó que el resultado de las 12 millones de personas que egresaron de la lista de espera se debe a una estrategia concentrada que incorporó al sistema público y privado del país para mejorar la productividad y la producción del sector.

Ministra Aguilera: “El Presidente, cuando me nombra como ministra, me encomendó como prioridad número 1, reducir los tiempos de espera. Hoy tenemos resultados históricos, nunca se había tenido tiempos de espera más breves que los que hoy tenemos y que se registran desde 2016”. pic.twitter.com/AyEgZpduDx — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) February 9, 2026

Los resultados del informe

Los resultados del año pasado revelaron que 2.747.514 personas salieron de las listas de espera “NO GES”, lo que se traduce en “más de 3,8 millones de atenciones realizadas, entre consultas con especialistas y cirugías”, explicó el subsecretario.

Según el organismo, en 2025 “las medianas de espera alcanzaron su nivel más bajo desde la creación del sistema de registro de listas”.

En la misma línea, el ministerio detalló que se observó una reducción del tiempo de espera en consultas y cirugías.

“Los datos muestran un cambio relevante respecto de años anteriores (…) el tiempo de espera bajó de 336 días en 2022 a 226 días en 2025, el nivel más bajo desde que se lleva este registro. Lo mismo sucedió en cirugías, donde la espera se redujo de 490 a 251 días en el mismo período”, aseguró.

El Minsiterio agregó que además “el 98% de las garantías GES fueron cumplidas al cierre de 2025″.