Minsal confirma hallazgo de mosquito que transmite dengue, zika y fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago

Desde el ministerio señalaron que tras la confirmación se "reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades".

La tarde de este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó el hallazgo del mosquito aedes aefypty en el Aeropuerto de Santiago.

Desde la cartera detallaron que este mosquito es un vector reconocido internacionalmente por transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

“El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que la muestra recibida como sospechosa encontrada en las bodegas del aeropuerto corresponde a un ejemplar de aedes aefypty“, sostuvo la Dra. Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal.

La autoridad detalló que “tras esta confirmación taxonómica, la autoridad sanitaria reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades”.

“Frente a esta confirmación, se refuerza el protocolo que se había activado ante la sospecha, lo que nos permite actuar coordinadamente para proteger a la población. Es importante reportar que hasta la fecha no hay casos de arbovirosis autóctonos en Chile continental”, agregó.

Finalmente, la Dra. Aylwin afirmó que “encontrar un especimen en un recinto de más de mil hectareas refuerza nuestra convicción de que la vigilancia permanente y el trabajo coordinado ent erreno son vitales para mantener nuestras fronteras sanitarias“.

🔴📡[AHORA] Autoridades confirman hallazgo de mosquito Aedes aegypti en el Aeropuerto de Santiago, vector reconocido internacionalmente por transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. https://t.co/s0mPFGv8YY — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 29, 2026