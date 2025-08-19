Minsal actualiza alerta alimentaria por presencia de Listeria en salmón ahumado Cuisine & Co y SouthWind

El Ministerio recomendó a las personas a que, en caso de tener estos productos afectados por la alerta, se abstengan de consumirlos.

El Ministerio de Salud actualizó la alerta alimentaria por presencia de listeria en salmón ahumado comercializado por Cuisine & Co. y SouthWind.

La semana pasada, el Minsal había emitido una alerta solo por la marca Cuisine & Co., y ahora añadió el salmón de la marca SouthWind. En ambos casos aplica para todas las fechas de vencimiento.

Alerta alimentaria por Listeria

Se trata de salmón ahumado en caliente de 200 gramos de Cuisine & Co., listo para el consumo, lote 2VQ2512135D. Es elaborado por la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Además del salmón ahumado en caliente de 300 gramos de SouthWind, listo para el consumo, lote 2VQ2512135D. Elaborado por Comercial y Pesquera South Wind S.A.

El Ministerio recomendó a las personas a que, en caso de tener estos productos afectados por la alerta, se abstengan de consumirlos.

En caso de haber consumido salmón del lote afectado y presentar sintomatología compatible con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda asistir a un centro de salud.