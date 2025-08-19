País listeria

Minsal actualiza alerta alimentaria por presencia de Listeria en salmón ahumado Cuisine & Co y SouthWind

Por Valentina Sánchez Cárdenas

19.08.2025 / 08:30

{alt}

El Ministerio recomendó a las personas a que, en caso de tener estos productos afectados por la alerta, se abstengan de consumirlos.

El Ministerio de Salud actualizó la alerta alimentaria por presencia de listeria en salmón ahumado comercializado por Cuisine & Co. y SouthWind.

La semana pasada, el Minsal había emitido una alerta solo por la marca Cuisine & Co., y ahora añadió el salmón de la marca SouthWind. En ambos casos aplica para todas las fechas de vencimiento.

Alerta alimentaria por Listeria

Se trata de salmón ahumado en caliente de 200 gramos de Cuisine & Co., listo para el consumo, lote 2VQ2512135D. Es elaborado por la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Además del salmón ahumado en caliente de 300 gramos de SouthWind, listo para el consumo, lote 2VQ2512135D. Elaborado por Comercial y Pesquera South Wind S.A.

El Ministerio recomendó a las personas a que, en caso de tener estos productos afectados por la alerta, se abstengan de consumirlos.

En caso de haber consumido salmón del lote afectado y presentar sintomatología compatible con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda asistir a un centro de salud.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Advierten por correo malicioso que ocupa la imagen de BancoEstado para robar datos de usuarios
Colo Colo y Palestino se enfrentan en un horario poco habitual tras la salida de Almirón: ¿Quién dirige?
Hamas dice que aceptó propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y Egipto
Minsal actualiza alerta alimentaria por presencia de Listeria en salmón ahumado Cuisine & Co y SouthWind
Tarantino se sincera: Inglourious Basterds es su "obra maestra", pero Kill Bill la película que "nació para hacer"
Alerta climática complica a la U en la previa de su visita a Independiente