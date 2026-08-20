Ministros Ruminot y Alvarado descartan llamar a plebiscito por reforma de seguridad: Timonel republicano aseguró que es una opción que “no se puede descartar”

La reforma de seguridad promovida por el gobierno de José Antonio Kast, ha generado tensión al interior de las filas oficialistas ante diferencias respecto a ciertos aspectos en torno a la propuesta.

Este miércoles, Arturo Squella, timonel del Partido Republicano -fundado por el Mandatario-, manifestó, junto al senador de RN, Andrés Longton, públicamente sus diferencias con la iniciativa: “Coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”.

Pero el tema no se quedó ahí, ya que en diálogo con El Mercurio, el timonel de Republicanos planteó la posibilidad de avanzar en un plebiscito para dirimir las diferencias que existen por la propuesta de Kast.

“(El plebiscito) es una opción que no se puede descartar. El sentido más profundo de la reforma es ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía”, declaró el senador Squella. De hecho, según el citado medio, llamar a plebiscito era una propuesta que había estado asomando frente a las diferencias que han surgido.

Gobierno descarta de plano un plebiscito

La propuesta no cayó nada bien al interior del gobierno, y dos de los ministros políticos del gabinete, salieron a desmarcarse de dicha posibilidad.

Consultados por la idea que se debate en el oficialismo y la postura de Squella, el titular de la Segpres, José García Ruminot (quien lleva la relación con el Congreso), aseguró que no avanzarían en esa línea, porque “la interpretación correcta que nosotros tenemos es que no hay norma constitucional que permita llamar a plebiscito en esta etapa”.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, fue más tajante: “Quiero desmentir categóricamente esa información. El gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito; además, la legislación vigente, la norma constitucional es vigente, no lo establecen para este tipo de situaciones. Por lo tanto, no es una información que haya salido del Ejecutivo, que haya promovido el Ejecutivo y, por lo tanto, la desmiento categóricamente.