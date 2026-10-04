Elecciones en Brasil 2026: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva pasan a segunda vuelta y se medirán el próximo 25 de octubre

(CNN en Español) — El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, dio la sorpresa este domingo y quedó en primer lugar de las elecciones en Brasil, por encima del presidente Lula da Silva, con quien definirá el próximo 25 de octubre la presidencia por los próximos cuatro años.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro alcanzó el 47,3% de votos, cerca del 50% necesario para ganar en primera vuelta. Por su parte, Lula, quien busca su cuarto mandato no consecutivo, obtuvo el 44,87%, según los datos del Tribunal Superior Electoral, con un escrutinio al 98,6%.

Ninguno de los otros candidatos llegó al 3% de votos.

Bolsonaro figuraba segundo en las últimas encuestas con una distancia dentro del margen de error, pero superó con creces los pronósticos de los sondeos y se perfila como favorito para el balotaje, ya que la mayoría del resto de aspirantes que quedaron fuera de la contienda son de derecha y tendría mayor margen de crecimiento que su rival para buscar convencer a esos votantes.

El líder del PL compitió en las elecciones luego de que su padre fuera inhabilitado para disputar elecciones y luego condenado por intento de golpe de Estado. Meses atrás recibió el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha criticado a Lula en varias oportunidades.

El mapa de votación volvió a mostrar la fuerte división ideológica en las regiones: el Partido de los Trabajadores se hizo fuerte en el nordeste, su bastión, mientras que Bolsonaro logró una cómoda victoria en varios estados del sur del país, pero también en algunos distritos que no tienen una tendencia definida.

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