Elecciones 2026 en Brasil: Con el 90% del conteo, Flávio Bolsonaro lleva cinco puntos de ventaja a Lula da Silva

(CNN en Español) — Flávio Bolsonaro conserva el primer lugar del conteo de las elecciones presidenciales en Brasil con el 48,05% de los votos, con un conteo al 90%, mientras que Lula da Silva llega al segundo puesto con el 43,97%.
La distancia entre ambos, que llegó a ser de más de 10 puntos, se redujo ahora a cuatro unidades.
En 2022 también sucedió que el bolsonarismo comience con una ventaja más amplia y que luego se achique conforme se contabilizaban las actas del nordeste, bastión del Partido de los Trabajadores, pero en esa elección Lula pasó al primer lugar cuando el escrutinio iba al 70%.
Si ningún candidato alcanza el 50%, Bolsonaro y Lula definirán la presidencia en una segunda vuelta el 25 de octubre.
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