Boric responde a Frei por respaldo a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas por el combate al narcotráfico: “En ningún momento con Bachelet señalamos que estamos en desacuerdo con eso”

El expresidente Gabriel Boric se refirió a la carta del exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde expone su respaldo a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de adherir al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump.

“Él defiende la adhesión de Chile al Escudo de las Américas desde la perspectiva de la importancia del combate al narcotráfico, pero nosotros, con la expresidenta Bachelet, en ningún momento señalamos que estamos en desacuerdo con eso“, aclaró el militante del Frente Amplio (FA).

Según un registro publicado por la revista La Máquina, el expresidente remarcó que todos los países están dispuestos a combatir el narcotráfico. Sin embargo, expuso durante su intervención en el Festival de la Memoria en el Parque Estadio Nacional: “¿Cuál es el problema del Escudo de las Américas? Es que no se trata simplemente de eso, sino que se habla del resguardo de las cadenas de suministro de los minerales críticos. ¿Qué significa eso? El resguardo de evitar, mediante un concepto de soberanía continental, que otras potencias interfieran o tengan relaciones con las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Asimismo, sostuvo que también se propone incorporar mecanismos de defensa con ejércitos extranjeros en territorio de países soberanos.

Por tanto, precisó que lo que han defendido es la política de relaciones exteriores que ha mantenido Chile, donde “mantiene una autonomía estratégica y negocia con todo el mundo y con quien le convenga para defender sus intereses”.