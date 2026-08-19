Senador Squella (Republicanos) marca distancia con el Gobierno por Estado de Excepción: Pide aprobación del Congreso y rechaza interceptar comunicaciones

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respaldó los reparos al nuevo Estado de Excepción propuesto en la reforma de seguridad del presidente José Antonio Kast, respecto a la duración de la medida y la interceptación de comunicaciones propuesta en esta.

Fue a través de redes sociales que el timonel de Republicanos anunció la presentación de indicaciones al proyecto del Ejecutivo.

“Junto al senador Andrés Longton (RN) coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, compartió.

En esa línea, Squella se desmarcó del Gobierno al plantear que la medida debería ser acordada por el Congreso Nacional y el presidente de la República “desde el primer día” y “sujeto a revisión cada 30 días”.

“Si bien seguiremos trabajando juntos en la agenda integral de seguridad, desde ya anunciamos que coincidimos en que el Estado de Excepción de Seguridad Pública, por su magnitud, debe ser de aquellos que se decreten con acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días“, afirmó.

Este no fue el único reparo que el senador del partido del mandatario informó, ya que también se refirió a la polémica interceptación de las comunicaciones planteada en la reforma constitucional.

“A su vez, creemos que es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo”, añadió.

“Seguiremos trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional”, finalizó.