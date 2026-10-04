Cadem: Generar empleo (42%), seguridad (16%) y mantener beneficios sociales (14%) son las principales prioridades ante la discusión del Presupuesto 2027

La encuesta Plaza Pública Cadem de esta primera semana de octubre entregó cifras sobre la aprobación del presidente José Antonio Kast y también abordó la contingencia nacional, entre ellas, la visión de los encuestados sobre la reciente marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

Respecto a la aprobación del jefe de Estado, esta cae 4 puntos a 32%, su nivel más bajo desde marzo de 2026, mientras que un 63% (+6 pts.) desaprueba su gestión.

En cuanto a la cadena nacional del Mandatario, donde dio a conocer los lineamientos de su primera Ley de Presupuesto 2027, un 31% la evaluó bien, un 49% mal o muy mal y un 20% regular.

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Aprobación del Presidente Kast cae 4 puntos a 32%, su nivel más bajo desde marzo 2026, y 63% (+6pts) desaprueba su gestión. https://t.co/3HCpASeHga — Roberto Izikson (@rizikson) October 4, 2026

Además, la medida considerada más importante es destinar US$9,5 billones a crecimiento, empleo y reconstrucción (26%), mientras que la medida más importante en términos personales es generar más empleo y hacer crecer la economía (42%), seguida de lejos por más seguridad (16%) y mantener los beneficios sociales (14%).

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67% vio o se informó sobre la cadena nacional del Presidente Kast, 37pts más que la anterior realizada en redes sociales. Entre quienes la vieron, 42% cree que lo más importante es generar más empleo y hacer crecer la economía, seguido por más seguridad (16%) y mantener los beneficios sociales (14%). — Roberto Izikson (@rizikson) October 4, 2026

El 63% cree que se justifica revisar que quienes reciban beneficios sociales cumplan con los requisitos necesarios y el 57% está de acuerdo con la afirmación del presidente Kast respecto a “nunca gastar lo que no se tiene”.

En tanto, el 24% cree que el principal problema para generar crecimiento es un Estado muy grande y un sistema político ineficiente, mientras que el 23% menciona la desigualdad y el 21%, la delincuencia y el crimen organizado.

En cuanto al responsable del crecimiento, el 46% considera que es el gobierno actual y el 27%, los gobiernos anteriores. El 33% estima que el crecimiento va a aumentar el próximo año, el 34% que va a disminuir y el 31% que se va a mantener igual.

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Sobre el crecimiento económico, 71% cree que el bajo crecimiento responde a razones políticas y económicas propias de Chile, versus 26% que lo atribuye a la economía internacional. 46% responsabiliza al gobierno actual y 27% a los gobiernos anteriores. Para 2027, 34% cree que el crecimiento disminuirá, 33% que aumentará y 31% que se mantendrá. — Roberto Izikson (@rizikson) October 4, 2026

Por otro lado, el 71% piensa que la economía no está creciendo por razones políticas y económicas propias de Chile, versus un 26% que lo atribuye a las condiciones de la economía internacional.

Marcha de la Confech

Sobre la reciente marcha de la Confech en la Región Metropolitana y regiones, el 52% está de acuerdo con la manifestación y el 41%, en desacuerdo. Además, el 74% no está de acuerdo con que la violencia en las calles sea legítima y justificable.

#Cadem Respecto a la reciente marcha de la Confech por la Alameda, 52% está de acuerdo con la manifestación y 41% en desacuerdo. Además, 74% no está de acuerdo con que la violencia en las calles es legítima y justificable

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Por último, en confianza en instituciones e industrias, Metro se posiciona en el primer lugar con 80% (-3 pts.), seguido por universidades (74%, +4 pts.), Red Movilidad (69%, -6 pts.), Fonasa (68%, -2 pts.) y los supermercados (68%, -6 pts.).

Las que presentan menores niveles de confianza son las AFP (35%, +1 pto.), las isapres (30%, -1 pto.) y las autopistas/concesionarias (26%, -3 pts.).

#Cadem En confianza en instituciones e industrias, Metro se posiciona en el primer lugar con 80% (-3pts), seguido por universidades (74%, +4pts), Red Movilidad (69%, -6pts), Fonasa (68%, -2pts) y los supermercados (68%, -6pts)

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Metodología