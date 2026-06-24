Ministro Quiroz destaca avance de megarreforma en el Senado y asegura: “Vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó este miércoles la aprobación en general de la idea de legislar el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado.

Quiroz agradeció el apoyo de la coalición del Gobierno del presidente José Antonio Kast en la Cámara Alta y señaló que, en la discusión en particular, seguirán sumando apoyos a la iniciativa.

“En la etapa que viene, en la discusión particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo. Este apoyo hoy fue muy relevante, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, sostuvo.

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se sumó a sus agradecimientos y abordó los resultados de la votación.

“Hoy hemos tenido tres votos de diferencia: 26 votos a favor, 23 votos en contra y una abstención. Independientemente de los votos en contra de la idea de legislar en general, yo soy convencido de que el Parlamento, en las instancias técnicas que corresponden, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, profundo, con indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto y ese diálogo ha existido“, señaló.

Respecto a la oposición, Alvarado aseguró que “comprende su votación” y que “no la entiende como un rechazo total y absoluto a las ideas que tiene este proyecto”.

Además, indicó que “esos aportes que nos han hecho llegar tengo la certeza de que en la comisión van a ser trabajados, van a ser depurados, van a ser mejorados y vamos a tener, tal como lo dijo el Ministro Quiroz, una iniciativa con mucho más apoyo que la que tenemos hoy”.

Por último, manifestó su confianza “en que el trámite legislativo que resta, tanto en la Comisión de Trabajo como en el Medio Ambiente, va a dar frutos que nos van a permitir en la discusión final en la sala tener avances”.

La megarreforma fue aprobada con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, por lo que regresará a la Comisión de Hacienda para su análisis en particular.