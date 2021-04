El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó que el Gobierno esté llegando tarde con las ayudas económicas para la ciudadanía en la pandemia, en el marco de la discusión del tercer retiro de fondos previsionales y de la criticada entrega del nuevo Bono Clase Media.

Al respecto, el secretario de Estado dijo que “el Gobierno no está llegando tarde con la ayuda. Además, ese no es un tema que nosotros podamos discutir. Estamos hablando de salud. Los otros ministerios tienen que obviamente seguir trabajando en lo que han hecho”.

“Yo creo que tanto Hacienda como Desarrollo Social y Familia han hecho todos los esfuerzos. No voy a asumir esa hipótesis (que el Gobierno llega tarde con la ayuda), porque, primero, no me corresponde. Soy ministro de Salud. Y segundo, no la comparto”, agregó.

Lee también: Paso a Paso: Cómo apelar si te rechazaron el Bono Clase Media 2021

En la misma línea, el titular de Salud señaló que “lo que sí comparto es que las diferencias socioeconómicas influyen obviamente en el avance o en el manejo de la pandemia. Pero ese es un problema que se arrastra hace años en Chile y han habido muchos gobiernos que no han dado solución a ese problema”.

“Aquí tiene que haber un cambio paradigmático en ese sentido. Tambien en la calidad de la vivienda. Han habido muchos gobiernos que han estado bajo otros partidos políticos que tampoco han solucionado el problema”, apuntó.

Lee también: Indignación en redes: Los memes que dejó el masivo rechazo de postulaciones al Bono Clase Media

“Hay que ver el problema del transporte, que tampoco ha sido solucionado. Hay que ver el tema de los parques y lugares de expansión, que tampoco es algo que se pueda arreglar en 2 o 3 años. Hemos tenido más de 30 años de democracia y hay muchos que ahora reclaman, pero que tampoco lo hicieron”, indicó.

Lee también: Paulsen y Bono Clase Media: “En cada solicitud, el ciudadano recibe de vuelta un símbolo que humilla y menoscaba”

A su vez, Paris hizo “un llamado a la unidad. Este es un problema del Estado de Chile. Porque no es conveniente que nos sigamos criticando entre unos y otros”.

“Actuemos en conjunto y busquemos soluciones en conjunto para todas aquellas personas que viven en 30 metros cuadrados, aquellas que no tienen parques o que no tienen una buena ayuda económica. Busquemos soluciones en conjunto, pero no culpemos a un gobierno actual por no haber buscado esas soluciones”, cerró.