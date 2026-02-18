“Ellos generaron la emergencia”: republicanos en picada contra Cataldo tras afirmar que el gobierno de Boric “ha sido de emergencia de verdad”

El secretario de Estado, Nicolás Cataldo, señaló que “si yo tengo que caracterizar a qué le tocó enfrentar la emergencia, en términos educativos al menos, este Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el Gobierno de emergencia de verdad”, lo que desató diversas reacciones en el Partido Republicano.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en medio del término del mandato del jefe de Estado Gabriel Boric, se sumó al debate sobre la propuesta de un “Gobierno de emergencia” de la administración entrante.

En ese contexto, afirmó que es legítimo que cada Gobierno se caracterice de la forma que considere pertinente. “Lo cierto es que, al menos en materia educativa y en otras más —uno lo puede ver también en economía—, llegamos con 14% de inflación y la bajamos a menos de un 3%”.

Respecto a la arista educacional, destacó que “(asumimos) con 10 puntos de pérdida de aprendizaje, con asistencia escolar y parvularia en el suelo y con muchos estudiantes desvinculados del sistema; y todo eso es lo que tuvimos que hacernos cargo, y cada uno de esos indicadores ha tenido progresión positiva”, y destacó en Radio Universo que “si yo tengo que caracterizar a qué le tocó enfrentar la emergencia, en términos educativos al menos, este Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el Gobierno de emergencia de verdad”.

Lee también: Elizalde responde a equipo de Kast por déficit fiscal: “Instalan un relato de país que se cae a pedazos como excusa”

Tras estas declaraciones, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió que “yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma. Eso es lo que esperamos a partir del 11 de marzo”.

Desde su perspectiva, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que esta administración “está alegando una emergencia cuando recientemente desde su cartera tienen que descontar un 26% del presupuesto para infraestructura. Eso es una emergencia en educación, una emergencia autoinfligida por el mismo ministro Cataldo”.

“Yo creo que la verdadera emergencia para el país es tener ministros como el ministro Cataldo, precisamente, que recordemos tuvo un fallido nombramiento por sus dichos contra Carabineros, a pesar de que después estuvieran disfrazados prácticamente de carabineros cuando la popularidad de la institución cambió”, remarcó.

Cabe mencionar que el titular de Educación emitió estas declaraciones luego de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentara en CNN Chile Radio: “Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.