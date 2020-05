En conversación con CNN Chile, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, advirtió sobre la sequía que ha afectado al país desde hace más de 11 años y se refirió al plan de ayuda a sistemas de agua potable que implementará el Gobierno.

En cuanto a la iniciativa que beneficiaría a cerca 680 mil hogares rurales, la autoridad, explicó: “El coronavirus está implicando que hay muchas personas que tienen dificultades para pagar sus cuentas. Nosotros creamos un sistema que permite aliviar esta situación a las personas”.

Lee también: Carabineros detuvo a 19 personas en nueva fiesta clandestina: “No lo están comprendiendo”

“Hay unas 680 mil familias que se abastecen con agua potable rural, que es un sistema administrado por comités de los propios vecinos. Estos comités deben enfrentar el problema de familias que no pueden pagar”, prosiguió.

En definitiva, sintetizó: “Por esta razón creamos este subsidio, que va a ir directamente a los comités. Estamos tratando de que no hayan comités que por falta de ingresos no puedan solventar la operación”.

Lee también: Científicos publican carta abierta al presidente Piñera: “Propuestas para evitar una catátrofe”

Acerca de la sequía que afecta a Chile, señaló: “La situación es durísima, llevamos 11 años seguidos de sequía, nunca se habían dado más de cuatro. El año pasado fue el con más sequía del que se tenga registro, y este año tenemos caudales de los ríos muy inferiores a los del año pasado, por lo tanto la situación es aún peor que en 2019″.

Luego, alertó: “Hasta el momento no hemos tenido racionamiento de agua o luz, y estamos trabajando para que en 2020 y 2021 se mantenga así, pero la situación realmente es muy crítica. Se ha dejado de conversar de esto, debido al coronavirus. Pero esto es otra amenaza gigante que tenemos”.

Finalmente, sobre su estado de salud, luego de dar positivo por COVID-19, afirmó: “No he tenido ningún síntoma ni molestias. En mi caso no he tenido dificultades mayores”.